TAB DIVS: All the details here from the weekend’s horse racing

Ferguson Park racecourse Gladstone Cup Day on August 8, 2015. Race 6 - 4:40PM CARLTON MID GLADSTONE CUP OPEN Handicap (1608 METRES) 1 1 FERMENT John Pointon, Nicole Vuille (a1.5/51.5kg) 6 62kg (cd 60.5kg) 2 3 UNIQUE FUSE Barry Gill, Jessie Philpot (a4/48kg) 6.5L 7 56.5kg (cd 52.5kg) 3 2 BLAZE TO FORTUNE Denis Schultz, Kelly Gates 9.3L 5 56.5kg Photo Mike Richards / The Observer

HORSE RACING: Racing punters can have a look here to see if they have backed a winner.

These TAB Divs will be published in Tuesday’s The Observer.

DOOMBEN

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 10 Papa Jo $3.50 $1.60 12 I Dream Of Green $2.30 7 Tisani Magic $3.70. Q: $16.60. E: $21.20. T: $222.90. A2: 10-12: $4.70, 7-10: $10.20, 7-12: $34.70. FIRST 4: (10 12 7 4) $825.20. Scr: 3,8,11,14.

Race 2: 5 Dissolution $5.40 $2.00 9 Champagne Vega $4.10 6 Watch The Cat $1.40. Q: $48.70. E: $45.20. T: $300.00. A2: 5-9: $12.10, 5-6: $6.40, 6-9: $5.80. FIRST 4: (5 9 6 3) $1,005.20. Scr: 4,7.

Race 3: 2 Hollaback Girl $3.90 $1.70 5 Trail Of Glory $2.00 11 Champagne Daisy $1.80. Q: $8.80. E: $16.10. T: $69.80. A2: 2-5: $5.00, 2-11: $3.00, 5-11: $3.90. FIRST 4: (2 5 11 7) $235.80. Scr: 1,3,8,12,13,15.

Race 4: 9 Depths Below $13.20 $3.10 13 The Wild One $1.90 7 The Sinner $2.00. Q: $15.50. E: $51.70. T: $247.80. A2: 9-13: $4.30, 7-9: $13.20, 7-13: $6.80. FIRST 4: (9 13 7 11) $2,583.40. Scr: 4,5,6,8,15.

Race 5: 8 Red Chase $6.40 $3.10 4 Inquiry $2.60 6 Langhro NTD. Q: $15.20. E: $57.20. T: $254.70. FIRST 4: (8 4 6 2) $1,061.60. Scr: 1,7,10,11.

Race 6: 7 Gotta Kiss $1.60 $1.10 5 Goldsborough $1.30 8 Dusty Tycoon $1.70. Q: $2.50. E: $2.50. T: $10.70. A2: 5-7: $1.80, 7-8: $2.50, 5-8: $3.20. FIRST 4: (7 5 8 1) $35.20. Scr: 11L, 4,6,13,14,15,16.

Race 7: 8 Vanna Girl $2.50 $1.20 6 Supergiant $5.90 2 Ballistic Boy $1.50. Q: $40.30. E: $58.40. T: $209.50. A2: 6-8: $11.80, 2-8: $2.10, 2-6: $12.90. FIRST 4: (8 6 2 1) $409.60. Scr: 10,14.

Race 8: 9 Tambo’s Mate $11.20 $2.80 6 Deep Image $4.60 8 Outback Barbie $1.60. Q: $106.70. E: $187.90. T: $662.90. A2: 6-9: $20.40, 8-9: $7.80, 6-8: $11.30. FIRST 4: (9 6 8 5) $6,148.20. All Started.

Race 9: 3 Tokoriki Lad $3.30 $1.50 8 Red Stina $2.60 15 Erringhi Spring $2.20. Q: $19.10. E: $28.70. T: $170.60. A2: 3-8: $10.70, 3-15: $3.80, 8-15: $12.80. FIRST 4: (3 8 15 2) $2,742.60. Scr: 5,6,10,13,17.

EXTRA DOUBLE: 9 Depths Below 8 Red Chase $36.20.

SUB: 14 3 .

DOUBLE: 9 Tambo’s Mate 3 Tokoriki Lad $41.70.

SUB: 8 3 .

TREBLE: 8 Vanna Girl 9 Tambo’s Mate 3 Tokoriki Lad $151.00.

SUB: 8 8 3 .

QUADDIE: 7 Gotta Kiss 8 Vanna Girl 9 Tambo’s Mate 3 Tokoriki Lad $248.60.

SUB: 7 8 8 3 .

T2: 2 Ballistic Boy 6 Supergiant 8 Vanna Girl, 6 Deep Image 8 Outback Barbie 9 Tambo’s Mate $6,958.10.

CAULFIELD

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 11 Aidensfield $15.40 $4.10 6 Out Of Isolation $3.20 1 National Choice $1.30. Q: $74.30. E: $215.80. T: $276.00. A2: 6-11: $18.00, 1-11: $4.90, 1-6: $3.70. FIRST 4: (11 6 1 9) $1,868.80. Scr: 5.

Race 2: 7 Viral $6.10 $2.00 8 Kaplumpich $4.10 13 Leiter $2.10. Q: $47.20. E: $66.30. T: $595.20. A2: 7-8: $21.30, 7-13: $6.60, 8-13: $13.60. FIRST 4: (7 8 13 14) $754.60. Scr: 2L, 12L, 3,4,17,18,19,20.

Race 3: 3 Oasis Girl $4.00 $1.50 12 Lord Jaysea $9.50 7 Heyington Station $1.80. Q: $66.80. E: $215.30. T: $1,055.20. A2: 3-12: $21.20, 3-7: $4.50, 7-12: $25.50. FIRST 4: (3 12 7 5) $9,156.60. Scr: 4L, 9L, 2,8.

Race 4: 10 Supre $6.80 $2.30 2 Pure Scot $2.70 4 Arctic Shock $1.80. Q: $32.60. E: $44.60. T: $262.60. A2: 2-10: $6.50, 4-10: $6.10, 2-4: $7.50. FIRST 4: (10 2 4 9) $1,118.60. Scr: 1L, 8,11.

Race 5: 2 Barbie’s Fox $26.20 $6.20 13 Button Express $4.40 4 She Shao Fly $5.00. Q: $263.80. E: $446.80. T: $4,502.00. A2: 2-13: $55.50, 2-4: $52.80, 4-13: $48.40. FIRST 4: (2 13 4 10) $39,940.00. Scr: 1L, 16L, 11,14.

Race 6: 2 So Si Bon $3.40 $1.50 9 Liapari $7.40 7 Mahamedeis $2.90. Q: $69.30. E: $126.90. T: $1,257.90. A2: 2-9: $24.80, 2-7: $7.90, 7-9: $119.60. FIRST 4: (2 9 7 8) $5,483.80. Scr: 6.

Race 7: 6 Shot Of Irish $4.10 $1.70 11 Aussie Nugget $2.00 3 Nobu $3.50. Q: $11.50. E: $32.80. T: $362.10. A2: 6-11: $5.20, 3-6: $10.20, 3-11: $14.30. FIRST 4: (6 11 3 12) $2,595.00. Scr: 1,2,4,14,15.

Race 8: 9 News Girl $6.40 $2.30 8 Coruscate $1.80 12 Esperance $2.10. Q: $14.50. E: $34.00. T: $210.20. A2: 8-9: $5.80, 9-12: $9.70, 8-12: $3.70. FIRST 4: (9 8 12 7) $1,332.40. Scr: 5L, 18L, 19L, 2,6,11,13,14,17,20.

Race 9: 4 Hi Stranger $19.70 $3.70 6 Beauty Supreme $2.10 5 The Astrologist $2.00. Q: $65.50. E: $125.60. T: $516.90. A2: 4-6: $18.50, 4-5: $13.50, 5-6: $7.90. FIRST 4: (4 6 5 3) $1,094.80. Scr: 2L, 7L, 14L, 15L, 1,8,13,16,17.

EXTRA DOUBLE: 10 Supre 2 Barbie’s Fox $177.00.

SUB: 4 6 .

DOUBLE: 9 News Girl 4 Hi Stranger $149.10.

SUB: 8 9 .

TREBLE: 6 Shot Of Irish 9 News Girl 4 Hi Stranger $908.80.

SUB: 6 8 9 .

QUADDIE: 2 So Si Bon 6 Shot Of Irish 9 News Girl 4 Hi Stranger $2,378.70.

SUB: 8 6 8 9 .

T2: 8 Coruscate 9 News Girl 12 Esperance, 4 Hi Stranger 5 The Astrologist 6 Beauty Supreme $1,337.80.

RANDWICK

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 15 Tejori $3.70 $1.60 10 Ready To Humble $2.50 6 Hellenism $1.80. Q: $11.50. E: $28.30. T: $110.30. A2: 10-15: $7.10, 6-15: $5.50, 6-10: $8.00. FIRST 4: (15 10 6 9) $8,987.60. Scr: 5L, 4,8.

Race 2: 5 Peltzer $9.70 $3.00 8 Overlord $2.20 10 Elizabeel $2.30. Q: $37.20. E: $109.90. T: $463.60. A2: 5-8: $15.30, 5-10: $10.90, 8-10: $7.90. FIRST 4: (5 8 10 7) $3,076.60. Scr: 2,9.

Race 3: 4 Blazing Miss $11.80 $3.00 9 Longbottom $2.10 10 Malea Magic $2.10. Q: $61.10. E: $109.40. T: $712.50. A2: 4-9: $9.70, 4-10: $10.00, 9-10: $8.20. FIRST 4: (4 9 10 2) $3,939.60. Scr: 1,6.

Race 4: 6 Soldier Of Love $9.10 $2.60 9 Celestial Falls $3.10 10 Miss Einstein $2.20. Q: $37.50. E: $84.90. T: $544.10. A2: 6-9: $17.50, 6-10: $6.10, 9-10: $9.70. FIRST 4: (6 9 10 2) $2,206.80. Scr: 3,11,12.

Race 5: 14 Masked Crusader $1.70 $1.20 5 Segalas $1.90 8 Misteed $3.50. Q: $5.50. E: $8.80. T: $85.40. A2: 5-14: $3.70, 8-14: $9.70, 5-8: $10.30. FIRST 4: (14 5 8 10) $565.40. Scr: 7,9,17.

Race 6: 3 Bottega $3.90 $1.70 10 Welsh Legend $1.90 7 Canasta $4.50. Q: $12.30. E: $22.20. T: $238.60. A2: 3-10: $4.40, 3-7: $18.30, 7-10: $30.60. FIRST 4: (3 10 7 2) $1,043.20. Scr: 12L, 14,15,16,17.

Race 7: 8 Another Dollar $14.60 $4.10 13 Ilwendo $3.80 2 Best Of Days $3.10. Q: $103.80. E: $146.90. T: $1,631.30. A2: 8-13: $18.60, 2-8: $19.20, 2-13: $21.60. FIRST 4: (8 13 2 14) $22,156.40. Scr: 12,16,17,18.

Race 8: 8 Snitz $4.30 $1.70 3 Greyworm $1.50 5 Redouble $2.90. Q: $5.70. E: $12.10. T: $96.50. A2: 3-8: $2.00, 5-8: $6.50, 3-5: $8.60. FIRST 4: (8 3 5 4) $1,079.20. All Started.

Race 9: 11 Grand Piano $2.20 $1.60 1 Dealmaker $2.40 7 Purple Sector $3.00. Q: $13.10. E: $18.60. T: $182.90. A2: 1-11: $4.90, 7-11: $6.00, 1-7: $9.60. FIRST 4: (11 1 7 8) $4,714.20. Scr: 3L, 13L.

EXTRA DOUBLE: 6 Soldier Of Love 14 Masked Crusader $17.50.

SUB: 2 14 .

DOUBLE: 8 Snitz 11 Grand Piano $11.00.

SUB: 3 11 .

TREBLE: 8 Another Dollar 8 Snitz 11 Grand Piano $151.20.

SUB: 1 3 11 .

QUADDIE: 3 Bottega 8 Another Dollar 8 Snitz 11 Grand Piano $706.60.

SUB: 11 1 3 11 .

T2: 2 Best Of Days 8 Another Dollar 13 Ilwendo, 3 Greyworm 5 Redouble 8 Snitz $3,682.80.

DONALD

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 2 Gaucho $2.30 $1.10 7 Soleil De Lune $1.10 1 Enbarr $2.50. Q: $3.50. E: $5.80. T: $20.00. A2: 2-7: $1.60, 1-2: $3.90, 1-7: $4.00. FIRST 4: (2 7 1 5) $227.20. Scr: 4,6,9,11,17,18.

Race 2: 10 Kansino $2.30 $1.20 1 Art Major $1.60 14 Bowness $2.50. Q: $2.70. E: $8.90. T: $39.20. A2: 1-10: $2.30, 10-14: $3.30, 1-14: $4.80. FIRST 4: (10 1 14 16) $641.40. Scr: 4,8,9,11,15,17.

Race 3: 2 Garimpeiro $7.50 $2.60 11 Tereras $6.20 9 Intellective $1.00. Q: $72.00. E: $224.70. T: $333.90. A2: 2-11: $33.20, 2-9: $4.40, 9-11: $8.60. FIRST 4: (2 11 9 8) $2,500.00. Scr: 12,14,15,16,17.

Race 4: 7 Daisy Cakes $1.70 $1.50 4 Imagine Howe $4.60 1 Stenmark NTD. Q: $11.00. E: $9.30. T: $30.30. FIRST 4: (7 4 1 5) $57.40. All Started.

Race 5: 4 Protection Money $4.50 $2.10 10 Traintonowhere $3.70 2 Geodesic $3.70. Q: $36.90. E: $53.20. T: $1,452.60. A2: 4-10: $16.20, 2-4: $19.50, 2-10: $45.80. FIRST 4: (4 10 2 9) $2,000.60. Scr: 8L, 13,14,15,16,17,18.

Race 6: 11 Royal Bower $4.80 $1.70 1 Baileys $1.50 5 She Won’t Leave $2.70. Q: $7.30. E: $18.70. T: $50.30. A2: 1-11: $2.80, 5-11: $4.30, 1-5: $2.90. FIRST 4: (11 1 5 9) $1,891.00. Scr: 4,12,15,16,17,18.

Race 7: 13 Millie The Missile $19.80 $3.80 12 Aleda $3.20 11 No Joy $4.60. Q: $67.30. E: $110.70. T: $1,052.20. A2: 12-13: $24.70, 11-13: $22.30, 11-12: $18.10. FIRST 4: (13 12 11 6) Not won pool jackpots. Scr: 9,14,15,16,17,18.

Race 8: 5 Toff Love $5.20 $1.60 7 Mrs Bignell $4.20 8 Winsome Voyage $2.80. Q: $30.00. E: $35.60. T: $1,986.20. A2: 5-7: $9.40, 5-8: $8.10, 7-8: $40.20. FIRST 4: (5 7 8 11) Not won pool jackpots. Scr: 2,9,14,15,16.

Race 9: 9 Miss Smarty Pants $16.80 $4.10 11 Mighty Moshe $2.10 6 Ocean Drive $2.00. Q: $56.60. E: $123.30. T: $986.80. A2: 9-11: $8.80, 6-9: $16.10, 6-11: $6.60. FIRST 4: (9 11 6 4) $2,369.60. Scr: 2,5,7,12,17,18.

EXTRA DOUBLE: 7 Daisy Cakes 4 Protection Money $11.80.

SUB: 7 4 .

DOUBLE: 5 Toff Love 9 Miss Smarty Pants $117.40.

SUB: 12 3 .

TREBLE: 13 Millie The Missile 5 Toff Love 9 Miss Smarty Pants $1,045.80.

SUB: 5 12 3 .

QUADDIE: 11 Royal Bower 13 Millie The Missile 5 Toff Love 9 Miss Smarty Pants $2,031.30.

SUB: 1 5 12 3 .

MORPHETTVILLE

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 6 Dixon Street $3.10 $1.80 1 The General $2.10 8 Glory Game NTD. Q: $4.00. E: $6.30. T: $26.00. FIRST 4: (6 1 8 4) $72.60. Scr: 3,5,7,10.

Race 2: 5 Ringbolt $27.00 $5.00 9 Violinist $2.60 1 Crown Mint $1.90. Q: $78.10. E: $270.90. T: $1,301.20. A2: 5-9: $17.00, 1-5: $17.40, 1-9: $6.20. FIRST 4: (5 9 1 2) $16,078.80. Scr: 6L.

Race 3: 7 Jacobite Prince $5.90 $2.30 4 Perfect Command $3.30 3 Awake In Grinzing $5.60. Q: $33.80. E: $74.00. T: $816.10. A2: 4-7: $9.90, 3-7: $19.70, 3-4: $27.10. FIRST 4: (7 4 3 2) $7,308.40. All Started.

Race 4: 11 Rushwa $60.90 $7.60 6 Triple Deez $2.20 8 Goodgee $3.30. Q: $154.00. E: $1,091.40. T: $5,067.10. A2: 6-11: $40.00, 8-11: $74.50, 6-8: $19.70. FIRST 4: (11 6 8 10) $27,921.00. Scr: 1.

Race 5: 8 Bajan $14.30 $4.00 1 Manzala $2.20 7 Hasta La Fiorente $2.80. Q: $45.30. E: $91.30. T: $839.20. A2: 1-8: $15.50, 7-8: $22.20, 1-7: $8.40. FIRST 4: (8 1 7 2) $5,971.20. Scr: 17.

Race 6: 2 Game Keeper $5.80 $2.30 3 Hypercane $4.10 10 Quantum Mechanic $3.70. Q: $53.70. E: $74.90. T: $1,078.60. A2: 2-3: $21.40, 2-10: $15.90, 3-10: $41.20. FIRST 4: (2 3 10 8) $6,991.00. All Started.

Race 7: 12 Miss Mandito $31.80 $8.60 4 Easy Beast $4.90 11 Magna Bella $2.70. Q: $306.60. E: $866.50. T: $8,881.30. A2: 4-12: $127.60, 11-12: $50.80, 4-11: $13.30. FIRST 4: (12 4 11 3) $59,423.80. Scr: 15,16,17.

Race 8: 4 Russian Camelot $2.90 $1.50 1 Dalasan $1.50 2 Warning $1.60. Q: $5.00. E: $11.40. T: $25.30. A2: 1-4: $2.80, 2-4: $3.10, 1-2: $2.70. FIRST 4: (4 1 2 14) $120.20. Scr: 5,13.

Race 9: 5 Be My Star $12.60 $4.00 6 Lakhani Rose $2.70 1 Mum’s My Hero $2.30. Q: $46.80. E: $155.90. T: $567.40. A2: 5-6: $19.80, 1-5: $8.80, 1-6: $7.50. FIRST 4: (5 6 1 3) $4,678.00. Scr: 8.

EXTRA DOUBLE: 11 Rushwa 8 Bajan $207.00.

SUB: 10 1 .

DOUBLE: 4 Russian Camelot 5 Be My Star $42.20.

SUB: 4 7 .

TREBLE: 12 Miss Mandito 4 Russian Camelot 5 Be My Star $3,219.10.

SUB: 10 4 7 .

QUADDIE: 2 Game Keeper 12 Miss Mandito 4 Russian Camelot 5 Be My Star $11,961.70.

SUB: 6 10 4 7 .

T2: 1 Dalasan 2 Warning 4 Russian Camelot, 1 Mum’s My Hero 5 Be My Star 6 Lakhani Rose $952.80.

DALBY

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 1 Special Case $1.40 $1.30 7 Brigalow Queen $2.10 11 Coalbank Cavalry $4.10. Q: $5.60. E: $5.30. T: $88.70. A2: 1-7: $2.90, 1-11: $21.70, 7-11: $30.50. FIRST 4: (1 7 11 4) $229.60. Scr: 8.

Race 2: 2 Maha Mustang $3.50 $2.20 4 Cheesie $1.80 3 Mr Noddy $1.80. Q: $14.90. E: $12.40. T: $77.60. A2: 2-4: $6.60, 2-3: $4.00, 3-4: $4.20. FIRST 4: (2 4 3 6) $90.80. Scr: 5.

Race 3: 6 Tales Of The Heart $1.50 $1.30 3 Verve $2.10 9 Just For Glory $2.10. Q: $9.00. E: $6.70. T: $36.80. A2: 3-6: $5.20, 6-9: $2.40, 3-9: $5.40. FIRST 4: (6 3 9 4) $147.20. Scr: 2.

Race 4: 4 Abitofacard $24.70 $2.80 2 Rather Salubrious $1.70 8 Primmiscuous $2.90. Q: $16.20. E: $55.70. T: $154.20. A2: 2-4: $8.40, 4-8: $7.40, 2-8: $4.00. FIRST 4: (4 2 8 5) $1,863.20. Scr: 1.

Race 5: 2 Mac’s Gal $3.10 $1.40 5 Pretty Song $1.70 8 Stormborn Angel $3.30. Q: $6.30. E: $13.20. T: $139.50. A2: 2-5: $2.00, 2-8: $14.60, 5-8: $30.60. FIRST 4: (2 5 8 3) $3,223.20. All Started.

Race 6: 2 Cash’n’run $1.70 $1.30 6 Machu Picchu $2.30 8 Rajo Miss $4.10. Q: $6.10. E: $9.20. T: $72.80. A2: 2-6: $2.90, 2-8: $3.90, 6-8: $23.30. FIRST 4: (2 6 8 3) $443.20. Scr: 1.

Race 7: 10 Cliveden $13.70 $3.00 7 Bris Vegas $2.10 2 Splitz $1.50. Q: $102.60. E: $161.60. T: $713.60. A2: 7-10: $22.30, 2-10: $5.10, 2-7: $6.60. FIRST 4: (10 7 2 5) Not won pool jackpots. Scr: 3.

Race 8: 9 Raku’s Secret $2.90 $1.90 5 Diggity $2.40 7 Mountebank $6.00. Q: $12.80. E: $10.40. T: $338.70. A2: 5-9: $8.00, 7-9: $8.80, 5-7: $20.90. FIRST 4: (9 5 7 3) $1,768.40. Scr: 2,12,13,14,15,16,17.

EXTRA DOUBLE: 6 Tales Of The Heart 4 Abitofacard $27.60.

SUB: 6 2 .

DOUBLE: 10 Cliveden 9 Raku’s Secret $50.90.

SUB: 2 9 .

TREBLE: 2 Cash’n’run 10 Cliveden 9 Raku’s Secret $41.70.

SUB: 2 2 9 .

QUADDIE: 2 Mac’s Gal 2 Cash’n’run 10 Cliveden 9 Raku’s Secret $92.30.

SUB: 2 2 2 9 .

NEWCASTLE

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 8 Perfect Radiance $1.70 $1.50 4 Spirit World $1.80 7 Obscene $2.00. Q: $6.20. E: $7.60. T: $29.70. A2: 4-8: $4.10, 7-8: $4.60, 4-7: $4.40. FIRST 4: (8 4 7 1) $78.00. Scr: 2.

Race 2: 4 Avion Fury $4.40 $1.80 6 Midland $1.00 1 Brook Hill $2.30. Q: $2.80. E: $9.50. T: $47.80. A2: 4-6: $1.90, 1-4: $8.90, 1-6: $7.60. FIRST 4: (4 6 1 5) $108.00. Scr: 2,8.

Race 3: 1 Three Beans $3.10 $1.50 8 Maisaa $2.40 5 Montserrat $3.50. Q: $15.60. E: $18.10. T: $178.50. A2: 1-8: $5.30, 1-5: $7.80, 5-8: $25.00. FIRST 4: (1 8 5 3) $1,763.60. Scr: 9,10.

Race 4: 6 Manabar $5.00 $1.80 3 Acoustix $2.40 1 Rhythmic Pulse $2.30. Q: $15.60. E: $30.90. T: $129.00. A2: 3-6: $9.80, 1-6: $7.10, 1-3: $4.80. FIRST 4: (6 3 1 4) $248.20. Scr: 9.

Race 5: 14 She’s So Savvy $7.30 $2.50 6 Kirwan’s Lane $2.20 10 Arrogante $3.40. Q: $18.10. E: $37.30. T: $385.90. A2: 6-14: $6.60, 10-14: $13.60, 6-10: $13.00. FIRST 4: (14 6 10 12) $4,785.60. Scr: 2,16,17,18.

Race 6: 1 All Things $8.20 $2.20 5 Costa Zou $1.60 3 California Spell $20.20. Q: $12.90. E: $17.70. T: $987.50. A2: 1-5: $6.30, 1-3: $48.50, 3-5: $41.00. FIRST 4: (1 5 3 2) $3,350.80. Scr: 4,13.

Race 7: 12 Contalmaison $37.50 $8.30 9 Bengalla Bay $4.60 6 Gidgee Guy $2.90. Q: $194.30. E: $757.30. T: $4,451.30. A2: 9-12: $36.50, 6-12: $46.10, 6-9: $19.00. FIRST 4: (12 9 6 2) Not won pool jackpots. Scr: 1,3,14,16,17.

Race 8: 5 Trajection $3.60 $1.60 1 Whispered $3.60 2 Bombasay $1.40. Q: $24.80. E: $44.40. T: $134.40. A2: 1-5: $8.80, 2-5: $3.60, 1-2: $6.50. FIRST 4: (5 1 2 9) $296.80. Scr: 10.

EXTRA DOUBLE: 1 Three Beans 6 Manabar $33.20.

SUB: 2 1 .

DOUBLE: 12 Contalmaison 5 Trajection $211.30.

SUB: 10 2 .

TREBLE: 1 All Things 12 Contalmaison 5 Trajection $726.90.

SUB: 5 10 2 .

QUADDIE: 14 She’s So Savvy 1 All Things 12 Contalmaison 5 Trajection $1,371.30.

SUB: 6 5 10 2 .

MOREE

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 1 Crystal Billy $2.00 $1.70 3 Nodeel $2.10 5 Magic Pleasure NTD. Q: $8.90. E: $9.60. T: $55.00. FIRST 4: (1 3 5 7) $326.00. Scr: 6.

Race 2: 1 Disco Mo $1.70 $1.40 3 Ah Well $3.00 5 Bon Ruby $2.00. Q: $15.80. E: $18.00. T: $125.90. A2: 1-3: $8.60, 1-5: $2.30, 3-5: $14.20. FIRST 4: (1 3 5 7) $211.80. All Started.

Race 3: 5 Magic Moet $3.30 $1.60 and 6 More Than Good $2.60 $1.50 dh 1, 8 Pair Of Heels $1.40. Q: (5 6): $14.70. E: (5 6): $12.40, (6 5): $8.80. T: (5 6 8): $68.80, (6 5 8): $43.10. A2: 5-6: $5.60, 6-8: $2.40, 5-8: $4.30. FIRST 4: (5 6 8 4) $47.60, (6 5 8 4) $47.00. Scr: 2,9.

Race 4: 6 Ayeteem $2.40 $1.60 1 Radiant Choice $1.40 3 Capitulate $1.50. Q: $5.90. E: $13.70. T: $49.40. A2: 1-6: $1.60, 3-6: $5.20, 1-3: $4.70. FIRST 4: (6 1 3 4) $53.80. Scr: 2,10.

Race 5: 4 Fourth Protocol $6.80 $1.70 5 Mymill $1.30 1 Danigree $2.40. Q: $3.90. E: $12.10. T: $43.80. A2: 4-5: $1.80, 1-4: $4.20, 1-5: $3.60. FIRST 4: (4 5 1 8) $71.20. Scr: 6,7,11,12.

Race 6: 2 Tully Ho $5.60 $1.40 6 Head On $3.90 1 Samphire Hoe $1.60. Q: $33.50. E: $79.10. T: $356.70. A2: 2-6: $9.70, 1-2: $4.00, 1-6: $7.40. FIRST 4: (2 6 1 11) $543.80. Scr: 8L, 4.

EXTRA DOUBLE: 1 Crystal Billy 1 Disco Mo $3.10.

SUB: 1 1 .

DOUBLE: 4 Fourth Protocol 2 Tully Ho $19.90.

SUB: 5 1 .

TREBLE: 6 Ayeteem 4 Fourth Protocol 2 Tully Ho $75.20.

SUB: 6 5 1 .

QUADDIE: 5 Magic Moet 6 Ayeteem 4 Fourth Protocol 2 Tully Ho: Not won pool jackpots, 6 More Than Good 6 Ayeteem 4 Fourth Protocol 2 Tully Ho $63.50.

SUB: 8 6 5 1 .

LISMORE

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 3 Hot Scene $5.10 $2.40 1 Laoban Tai Tai $2.80 2 Luvyoulongtime NTD. Q: $13.10. E: $20.10. T: $51.60. FIRST 4: (3 1 2 6) $490.80. All Started.

Race 2: 1 Dark Image $4.70 $1.70 4 Tis Toby $1.00 5 Jahez $3.90. Q: $6.40. E: $12.60. T: $125.80. A2: 1-4: $1.60, 1-5: $31.10, 4-5: $3.50. FIRST 4: (1 4 5 6) $937.60. Scr: 7L, 9.

Race 3: 8 Tumut River $2.30 $1.60 3 Dragon Pursuit $1.30 7 The Raptor’s Talon $2.10. Q: $4.10. E: $6.60. T: $19.10. A2: 3-8: $2.10, 7-8: $3.80, 3-7: $3.70. FIRST 4: (8 3 7 1) $79.60. Scr: 2.

Race 4: 9 Korrin $2.30 $1.30 10 Queen Of All $4.80 5 The Last Warrior $1.40. Q: $30.00. E: $51.40. T: $193.70. A2: 9-10: $10.50, 5-9: $2.40, 5-10: $14.40. FIRST 4: (9 10 5 8) $961.20. Scr: 2,3.

Race 5: 8 I’m Jacko $5.10 $1.20 4 Tilly’s Star $2.10 3 Eskimo Commander $1.70. Q: $12.10. E: $33.90. T: $103.60. A2: 4-8: $4.30, 3-8: $4.00, 3-4: $4.10. FIRST 4: (8 4 3 2) $178.40. Scr: 1.

Race 6: 6 French Command $4.30 $2.00 1 Dexter Dutton $1.90 14 Boston Ivy $5.00. Q: $13.50. E: $23.00. T: $244.90. A2: 1-6: $4.80, 6-14: $8.40, 1-14: $12.50. FIRST 4: (6 1 14 12) Not won pool jackpots. Scr: 2L, 7,9,15.

EXTRA DOUBLE: 3 Hot Scene 1 Dark Image $37.10.

SUB: 1 4 .

DOUBLE: 8 I’m Jacko 6 French Command $42.50.

SUB: 4 6 .

TREBLE: 9 Korrin 8 I’m Jacko 6 French Command: Not won pool jackpots.

SUB: 9 4 6 .

QUADDIE: 8 Tumut River 9 Korrin 8 I’m Jacko 6 French Command: Not won pool jackpots.

SUB: 8 9 4 6 .

FANNIE BAY

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 4 Extolment $10.30 $3.00 1 Black Haze $1.70 2 Bon Aire $1.60. Q: $13.10. E: $37.50. T: $43.80. A2: 1-4: $6.50, 2-4: $11.80, 1-2: $5.20. FIRST 4: (4 1 2 3) $80.20. Scr: 6.

Race 2: 2 Escondido $1.50 $1.30 4 Seclusion $1.60 5 Eskhara NTD. Q: $2.20. E: $2.40. T: $9.90. FIRST 4: (2 4 5 6) $19.20. All Started.

Race 3: 2 Call Me Legend $1.10 $1.00 3 Crazy Lad $2.50 1 Saltito NTD. Q: $3.30. E: $5.50. T: $10.40. FIRST 4: (2 3 1 5) $62.60. All Started.

Race 4: 6 Prince Planet $3.30 $1.60 2 Looking For You $2.60 3 Twilight Maneuver NTD. Q: $7.40. E: $18.00. T: $84.50. FIRST 4: (6 2 3 1) $1,225.20. All Started.

DOUBLE: 2 Call Me Legend 6 Prince Planet $5.60.

SUB: 2 6 .

TREBLE: 2 Escondido 2 Call Me Legend 6 Prince Planet $14.10.

SUB: 2 2 6 .

QUADDIE: 4 Extolment 2 Escondido 2 Call Me Legend 6 Prince Planet $15.80.

SUB: 7 2 2 6 .

ASCOT

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 2 Interstate $3.90 $1.80 9 I Hope You Dance $1.50 11 Ancient Remedy $3.80. Q: $5.90. E: $10.60. T: $129.40. A2: 2-9: $3.40, 2-11: $15.00, 9-11: $10.90. FIRST 4: (2 9 11 4) $667.40. All Started.

Race 2: 8 Miss Ivy League $4.60 $1.50 4 Powerful $1.80 7 Ghobella $1.00. Q: $22.50. E: $40.30. T: $56.20. A2: 4-8: $4.80, 7-8: $1.20, 4-7: $2.60. FIRST 4: (8 4 7 6) $644.60. Scr: 1L, 3.

Race 3: 8 Resortman $2.70 $2.00 6 Captain Kink $2.30 1 Platinum Bullet NTD. Q: $6.50. E: $10.20. T: $18.30. FIRST 4: (8 6 1 2) $70.40. Scr: 4.

Race 4: 9 Recharger $44.10 $9.50 12 Reaction $20.60 5 Citichant $6.90. Q: $665.80. E: $795.20. T: $7,414.20. A2: 9-12: $74.50, 5-9: $357.20, 5-12: $270.10. FIRST 4: (9 12 5 13) Not won pool jackpots. All Started.

Race 5: 8 Hot Style $9.30 $2.90 4 The Escort $4.40 7 Rock’n’ruler $4.00. Q: $86.50. E: $164.20. T: $2,317.50. A2: 4-8: $19.20, 7-8: $24.80, 4-7: $20.30. FIRST 4: (8 4 7 10) $10,575.40. Scr: 9.

Race 6: 6 Pinsson $3.30 $1.50 3 Miracle Man $2.90 5 Megazone $1.30. Q: $26.60. E: $39.10. T: $103.50. A2: 3-6: $5.90, 5-6: $2.60, 3-5: $5.00. FIRST 4: (6 3 5 2) $1,008.80. Scr: 10.

Race 7: 11 Double Bubble $15.20 $2.30 1 Massimo $1.30 9 Black Ducati $1.50. Q: $17.90. E: $54.50. T: $167.50. A2: 1-11: $9.10, 9-11: $6.20, 1-9: $2.60. FIRST 4: (11 1 9 3) $645.80. Scr: 2.

Race 8: 7 Utgard Loki $2.60 $1.30 6 Noir De Rue $2.50 8 Freez’emoff $2.80. Q: $12.20. E: $17.30. T: $139.10. A2: 6-7: $5.70, 7-8: $4.60, 6-8: $6.70. FIRST 4: (7 6 8 3) $801.60. Scr: 2.

Race 9: 15 That’s Funny Az $10.50 $3.30 2 Divine Shadow $2.40 12 Bombardment $6.00. Q: $29.30. E: $60.90. T: $799.70. A2: 2-15: $17.80, 12-15: $25.80, 2-12: $13.20. FIRST 4: (15 2 12 3) $2,471.00. Scr: 5L, 6,9,13,19.

EXTRA DOUBLE: 9 Recharger 8 Hot Style $887.90.

SUB: 10 10 .

DOUBLE: 7 Utgard Loki 15 That’s Funny Az $33.70.

SUB: 7 3 .

TREBLE: 11 Double Bubble 7 Utgard Loki 15 That’s Funny Az $681.10.

SUB: 1 7 3 .

GERALDTON

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 2 Cinnamon Run $26.80 $5.10 4 El Cardero $1.60 3 Nobel Rize NTD. Q: $9.20. E: Not won pool jackpots. T: $362.40. FIRST 4: (2 4 3 1) $152.20. All Started.

Race 2: 10 Aerolite $18.80 $3.30 7 Indisisive $1.40 6 Old Bailey $1.40. Q: $23.70. E: $42.20. T: $188.30. A2: 7-10: $7.60, 6-10: $13.00, 6-7: $4.40. FIRST 4: (10 7 6 8) $205.60. All Started.

Race 3: 12 Scotopia $19.00 $4.80 4 Fascination $4.90 6 Rock The Planet $1.60. Q: $110.10. E: $376.80. T: $2,310.20. A2: 4-12: $67.50, 6-12: $8.60, 4-6: $10.10. FIRST 4: (12 4 6 1) Not won pool jackpots. Scr: 7L.

Race 4: 3 Black Dynamite $3.30 $1.60 2 Espresso Lass $8.90 9 Stellar Ignition $3.00. Q: $54.90. E: $162.30. T: $1,060.60. A2: 2-3: $11.30, 3-9: $4.30, 2-9: $25.20. FIRST 4: (3 2 9 1) $728.60. All Started.

Race 5: 1 Sea Tryst $11.50 $2.00 5 Bobcat Boy $2.30 3 Glen Albyn $2.10. Q: $19.30. E: $87.70. T: $259.90. A2: 1-5: $14.00, 1-3: $13.60, 3-5: $13.60. FIRST 4: (1 5 3 7) $2,290.20. Scr: 6L, 4.

Race 6: 8 Cool Dynamite $12.50 $4.80 11 There At Five $5.80 1 Red Epic $2.80. Q: $107.60. E: $178.70. T: $953.30. A2: 8-11: $22.80, 1-8: $9.50, 1-11: $8.40. FIRST 4: (8 11 1 3) $1,846.60. All Started.

Race 7: 7 Bitovemu $6.10 $2.20 3 Makfi Amour $2.30 2 Foo Trouble $1.60. Q: $15.30. E: $26.60. T: $139.40. A2: 3-7: $8.50, 2-7: $5.60, 2-3: $4.90. FIRST 4: (7 3 2 11) $1,808.00. Scr: 13L, 9,14,15.

EXTRA DOUBLE: 10 Aerolite 12 Scotopia $61.30.

SUB: 6 2 .

DOUBLE: 8 Cool Dynamite 7 Bitovemu $134.10.

SUB: 1 3 .

TREBLE: 1 Sea Tryst 8 Cool Dynamite 7 Bitovemu $931.80.

SUB: 8 1 3 .

QUADDIE: 3 Black Dynamite 1 Sea Tryst 8 Cool Dynamite 7 Bitovemu: Not won pool jackpots.

SUB: 4 8 1 3 .

SHA TIN

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 5 Hinyuen Swiftness $13.80 $4.00 1 Xponential $1.70 7 Super Mission $3.50. Q: $22.80. E: $83.00. T: $395.30. A2: 1-5: $6.70, 5-7: $21.60, 1-7: $7.20. FIRST 4: (5 1 7 4) Not won pool jackpots. All Started.

Race 2: 8 Touch Of Luck $12.00 $3.20 4 Clear Choice $1.80 9 Unite Spirit $3.40. Q: $37.20. E: $128.00. T: $747.80. A2: 4-8: $12.90, 8-9: $22.70, 4-9: $6.10. FIRST 4: (8 4 9 5) Not won pool jackpots. All Started.

Race 3: 12 Gallant Legacy $16.60 $3.20 10 General Trump $2.90 2 Decisive Twelve $2.10. Q: $109.40. E: $148.80. T: $474.40. A2: 10-12: $16.80, 2-12: $10.20, 2-10: $2.60. FIRST 4: (12 10 2 4) Not won pool jackpots. All Started.

Race 4: 4 Humble Steed $7.30 $2.40 10 Golden General $4.10 1 Hurricane Hunter $3.50. Q: $29.70. E: $150.90. T: $1,605.90. A2: 4-10: $48.70, 1-4: $13.50, 1-10: $32.80. FIRST 4: (4 10 1 3) Not won pool jackpots. All Started.

Race 5: 5 Perfect To Play $9.20 $3.00 7 Natural Storm $4.70 2 Jimmu $6.00. Q: $58.90. E: $71.80. T: $2,623.20. A2: 5-7: $23.50, 2-5: $27.10, 2-7: $59.70. FIRST 4: (5 7 2 9) Not won pool jackpots. All Started.

Race 6: 4 This One’s For You $5.10 $2.30 11 Party Everyday $2.20 3 Smiling City $5.20. Q: $33.60. E: $39.70. T: $729.80. A2: 4-11: $8.20, 3-4: $13.30, 3-11: $12.40. FIRST 4: (4 11 3 6) Not won pool jackpots. All Started.

Race 7: 4 Relentless Me $5.10 $1.60 2 Stanley Park $3.60 5 Wind N Grass $2.40. Q: $33.10. E: $57.50. T: $324.70. A2: 2-4: $6.20, 4-5: $5.80, 2-5: $16.90. FIRST 4: (4 2 5 9) Not won pool jackpots. All Started.

Race 8: 5 Hong Kong Win $2.20 $1.30 2 Stronger $3.00 7 Multimillion $1.90. Q: $8.20. E: $14.90. T: $79.70. A2: 2-5: $6.50, 5-7: $4.90, 2-7: $8.80. FIRST 4: (5 2 7 8) $610.40. All Started.

Race 9: 10 Buddies $4.50 $1.80 8 Amazing One Plus $8.60 4 Decrypt $2.40. Q: $174.30. E: $394.40. T: $1,474.10. A2: 8-10: $24.20, 4-10: $10.00, 4-8: $31.00. FIRST 4: (10 8 4 11) Not won pool jackpots. All Started.

Race 10: 6 Assimilate $12.90 $2.90 4 Right Choice $2.40 10 Farhh Above $2.20. Q: $30.80. E: $87.70. T: $262.30. A2: 4-6: $13.00, 6-10: $9.70, 4-10: $3.40. FIRST 4: (6 4 10 8) $234.00. All Started.

EXTRA DOUBLE: 5 Perfect To Play 4 This One’s For You $22.90.

SUB: 9 2 .

DOUBLE: 10 Buddies 6 Assimilate $50.80.

SUB: 1 10 .

TREBLE: 5 Hong Kong Win 10 Buddies 6 Assimilate $140.40.

SUB: 5 1 10 .

QUADDIE: 4 Relentless Me 5 Hong Kong Win 10 Buddies 6 Assimilate $423.60.

SUB: 1 5 1 10 .

TOOWOOMBA

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 1 Calculated Risk $6.70 $1.70 6 Danina $5.50 10 Serratalli $1.80. Q: $40.70. E: $39.00. T: $451.20. A2: 1-6: $7.60, 1-10: $10.80, 6-10: $43.50. FIRST 4: (1 6 10 4) $2,658.00. Scr: 9.

Race 2: 5 Maya Bay $4.50 $1.70 10 Dragon Miss $3.90 9 Count The Coin $1.30. Q: $25.60. E: $58.50. T: $130.20. A2: 5-10: $10.30, 5-9: $2.50, 9-10: $5.80. FIRST 4: (5 10 9 6) $2,700.20. Scr: 3,14,16,17,18,19.

Race 3: 10 To Love Somebody $4.90 $1.40 8 Exceed Rock $1.10 2 Knucklebox $4.50. Q: $2.20. E: $7.30. T: $57.70. A2: 8-10: $1.50, 2-10: $11.50, 2-8: $6.00. FIRST 4: (10 8 2 7) $384.20. Scr: 17L, 18L, 1,14,16,20,21.

Race 4: 10 Rangas Rule $5.30 $2.00 13 Mossfair $1.50 7 Tigerpower $2.20. Q: $9.60. E: $18.60. T: $185.60. A2: 10-13: $3.90, 7-10: $8.00, 7-13: $8.00. FIRST 4: (10 13 7 6) $848.80. Scr: 3,14,15,16,17,18.

Race 5: 5 Electric Ellyse $10.20 $2.30 8 Heebee Right Mate $2.30 2 Genoa $1.70. Q: $13.10. E: $29.30. T: $198.50. A2: 5-8: $5.60, 2-5: $7.70, 2-8: $11.50. FIRST 4: (5 8 2 9) $4,288.40. Scr: 13.

Race 6: 1 Open Road $2.50 $1.40 2 Oscars Lot $2.20 7 She Won’t Listen $4.50. Q: $8.60. E: $16.50. T: $325.00. A2: 1-2: $4.60, 1-7: $18.20, 2-7: $52.30. FIRST 4: (1 2 7 8) $852.20. All Started.

Race 7: 6 Takeittothelimit $2.00 $1.20 7 Brumby Jack $3.50 9 Moss Go Now $3.60. Q: $23.90. E: $21.10. T: $267.10. A2: 6-7: $9.80, 6-9: $6.90, 7-9: $41.70. FIRST 4: (6 7 9 8) $1,573.40. All Started.

Race 8: 4 Miss Silky $2.10 $1.40 11 Luvyouanytime $22.00 10 Fiorente Star $3.80. Q: $133.50. E: $474.70. T: $2,636.60. A2: 4-11: $53.40, 4-10: $7.30, 10-11: $115.80. FIRST 4: (4 11 10 1) $8,576.80. Scr: 5,13.

Race 9: 5 Jadentom $2.20 $1.30 2 Rhyme Nor Rhythm $1.20 4 Boomwaa $1.60. Q: $3.70. E: $11.50. T: $16.50. A2: 2-5: $2.00, 4-5: $2.60, 2-4: $2.60. FIRST 4: (5 2 4 8) $35.60, (5 2 4 9) $56.40. Scr: 6.

Race 10: 5 Bestie $3.10 $1.70 9 Okanagan Miss $4.60 10 Uno Amor $2.50. Q: $34.00. E: $39.70. T: $467.60. A2: 5-9: $10.30, 5-10: $6.20, 9-10: $32.80. FIRST 4: (5 9 10 11) $1,912.20. Scr: 4,7,12,13,15,20,21.

Race 11: 7 Hellava Babe $19.40 $4.30 5 Scoutabout $5.10 10 Inching Closer $2.10. Q: $177.90. E: $264.90. T: $3,613.00. A2: 5-7: $116.40, 7-10: $23.30, 5-10: $13.00. FIRST 4: (7 5 10 1) $47,422.20. Scr: 6,9,15,16,17,18,19.

EXTRA DOUBLE: 1 Open Road 6 Takeittothelimit $5.90.

SUB: 1 6 .

DOUBLE: 5 Bestie 7 Hellava Babe $94.10.

SUB: 5 11 .

TREBLE: 5 Jadentom 5 Bestie 7 Hellava Babe $510.90.

SUB: 5 5 11 .

QUADDIE: 4 Miss Silky 5 Jadentom 5 Bestie 7 Hellava Babe $584.10.

SUB: 4 5 5 11 .

BALLARAT

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 7 Manhattan Spector $7.10 $2.30 4 Honour Me $2.20 13 Redissent $2.00. Q: $31.60. E: $46.40. T: $322.50. A2: 4-7: $8.20, 7-13: $6.00, 4-13: $5.80. FIRST 4: (7 4 13 9) $3,047.60. Scr: 1,2,5,11,12,15.

Race 2: 5 La Mexicana $3.30 $2.00 12 Thunder Peak $2.40 1 Akahai NTD. Q: $7.20. E: $11.10. T: $45.60. FIRST 4: (5 12 1 2) $96.40. Scr: 3,4,7,8,9,10,11.

Race 3: 7 Miss Hayworth $3.40 $1.40 4 Buttercup Baby $1.40 10 So You Beauty $1.60. Q: $4.70. E: $10.00. T: $24.60. A2: 4-7: $1.70, 7-10: $2.50, 4-10: $2.30. FIRST 4: (7 4 10 3) $276.80. Scr: 2,5,14,16,17,18.

Race 4: 3 Bones $14.20 $3.10 8 Stretto $1.30 9 Tycoon Thunder $2.30. Q: $17.70. E: $52.60. T: $351.50. A2: 3-8: $6.40, 3-9: $14.90, 8-9: $3.80. FIRST 4: (3 8 9 1) $929.20. Scr: 4,5,6,12,13,14,15,17.

Race 5: 6 Shepard $1.90 $1.40 5 Arty Lucas $1.60 7 Miner’s Miss NTD. Q: $2.40. E: $3.90. T: $36.90. FIRST 4: (6 5 7 4) $85.00. Scr: 3.

Race 6: 8 Sukoot $6.50 $2.20 15 Empire Liberty $5.00 12 Unsettling $6.80. Q: $87.50. E: $94.80. T: $1,759.30. A2: 8-15: $17.10, 8-12: $29.60, 12-15: $102.70. FIRST 4: (8 15 12 14) $4,035.40. Scr: 3L, 1,6,7,16,17.

Race 7: 12 Accordingly $7.50 $2.00 1 Alphaville $2.20 4 Zancada $4.00. Q: $31.70. E: $43.50. T: $626.50. A2: 1-12: $5.90, 4-12: $11.30, 1-4: $15.20. FIRST 4: (12 1 4 14) $1,957.20. Scr: 7L, 3,5,6,13.

Race 8: 4 Eugene’s Forest $1.90 $1.10 3 No Say In It $2.40 5 Gravistas NTD. Q: $4.10. E: $5.40. T: $13.70. FIRST 4: (4 3 5 6) $38.00. Scr: 1,2,8.

Race 9: 4 Boots Tarrington $6.00 $2.20 6 Zoushack $1.50 16 Gregorian Chant $5.50. Q: $9.40. E: $25.40. T: $360.80. A2: 4-6: $3.90, 4-16: $16.90, 6-16: $12.80. FIRST 4: (4 6 16 3) $1,876.00. Scr: 15L, 1,5,9,11,13,17,18.

EXTRA DOUBLE: 3 Bones 6 Shepard $28.30.

SUB: 8 6 .

DOUBLE: 4 Eugene’s Forest 4 Boots Tarrington $22.30.

SUB: 4 6 .

TREBLE: 12 Accordingly 4 Eugene’s Forest 4 Boots Tarrington $223.20.

SUB: 2 4 6 .

QUADDIE: 8 Sukoot 12 Accordingly 4 Eugene’s Forest 4 Boots Tarrington $2,171.80.

SUB: 10 2 4 6 .

WAGGA

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 2 Parliament $3.90 $1.50 8 Jungle Book $1.80 1 Gentleman Max $2.80. Q: $10.90. E: $28.70. T: $92.40. A2: 2-8: $4.30, 1-2: $6.00, 1-8: $5.50. FIRST 4: (2 8 1 7) $164.00. Scr: 5L.

Race 2: 1 Goodradigbee $5.40 $1.80 10 Crocodile Cod $2.80 7 Empires Collide $5.60. Q: $23.70. E: $37.10. T: $389.20. A2: 1-10: $7.10, 1-7: $16.70, 7-10: $21.00. FIRST 4: (1 10 7 8) $2,730.00. Scr: 5,6.

Race 3: 5 Glorious Dream $2.90 $1.30 1 Miss Elsie May $1.20 8 Ahadi Farasi $2.20. Q: $3.20. E: $8.10. T: $26.40. A2: 1-5: $1.80, 5-8: $3.20, 1-8: $4.40. FIRST 4: (5 1 8 3) $66.60. All Started.

Race 4: 1 Let’s Get Animal $6.00 $2.00 2 Moss The Boss $1.40 5 Riverbend Chief $2.90. Q: $12.80. E: $16.50. T: $149.30. A2: 1-2: $3.70, 1-5: $7.60, 2-5: $5.30. FIRST 4: (1 2 5 8) $1,286.00. Scr: 3L, 9,12.

Race 5: 6 Acton Shale $4.10 $1.70 7 Onthetake $2.90 4 Jodhpur $1.30. Q: $29.80. E: $47.00. T: $134.20. A2: 6-7: $5.70, 4-6: $2.30, 4-7: $7.30. FIRST 4: (6 7 4 8) $593.40. Scr: 5,11.

Race 6: 4 Miss Charlie $7.30 $2.00 2 Milamoo $1.70 1 Away She Goes $1.80. Q: $9.30. E: $23.40. T: $76.50. A2: 2-4: $4.80, 1-4: $3.90, 1-2: $3.00. FIRST 4: (4 2 1 5) $271.60. Scr: 6,11.

EXTRA DOUBLE: 2 Parliament 1 Goodradigbee $18.20.

SUB: 7 9 .

DOUBLE: 6 Acton Shale 4 Miss Charlie $31.70.

SUB: 4 1 .

TREBLE: 1 Let’s Get Animal 6 Acton Shale 4 Miss Charlie $310.80.

SUB: 11 4 1 .

QUADDIE: 5 Glorious Dream 1 Let’s Get Animal 6 Acton Shale 4 Miss Charlie $1,238.10.

SUB: 1 11 4 1 .

WELLINGTON

QLD TAB DIVS FOR $1.00

Race 1: 3 Cotton On George $3.50 $1.20 11 Praline $8.70 10 Chilli Pop $4.20. Q: $241.00. E: $89.00. T: $3,174.70. A2: 3-11: $52.10, 3-10: $10.70, 10-11: $35.70. FIRST 4: (3 11 10 6) $3,759.00. Scr: 9,12.

Race 2: 3 Cloud Factory $3.10 $1.50 6 Tenango $1.70 10 Krissy Krystyna $1.90. Q: $5.80. E: $10.00. T: $39.00. A2: 3-6: $2.80, 3-10: $3.80, 6-10: $3.10. FIRST 4: (3 6 10 7) $211.80. Scr: 11L, 13.

Race 3: 11 Chevron Prince $3.80 $1.60 4 Angie Emm $1.80 1 Forgiato $2.80. Q: $6.40. E: $16.10. T: $89.40. A2: 4-11: $1.60, 1-11: $6.90, 1-4: $8.40. FIRST 4: (11 4 1 9) $188.60. Scr: 2L, 13,14,15,16.

Race 4: 9 Kazumi $8.10 $2.20 10 Lady Of Carmel $2.40 5 Alison Princess $2.70. Q: $29.90. E: $35.00. T: $357.10. A2: 9-10: $6.90, 5-9: $6.80, 5-10: $7.60. FIRST 4: (9 10 5 6) $3,842.20. Scr: 12,14,15,16.

Race 5: 10 Eva’s Deel $3.20 $1.30 7 Narrow Neck Nelson $2.40 8 Pure Faith $1.10. Q: $23.80. E: $38.80. T: $66.00. A2: 7-10: $5.10, 8-10: $1.30, 7-8: $4.30. FIRST 4: (10 7 8 5) $389.00. Scr: 11.

Race 6: 6 Universal Thief $6.70 $2.10 11 Saint Ay $4.40 4 Western Parade $2.40. Q: $66.00. E: $115.20. T: $890.20. A2: 6-11: $32.30, 4-6: $20.70, 4-11: $19.70. FIRST 4: (6 11 4 5) $1,747.60. Scr: 13.

Race 7: 6 Harry New Shoes $4.30 $1.70 12 Red Marauder $5.10 13 Billy Bent Ear $5.80. Q: $46.20. E: $66.40. T: $1,141.60. A2: 6-12: $18.90, 6-13: $16.70, 12-13: $49.20. FIRST 4: (6 12 13 8) $3,193.00. Scr: 1L, 10,14.

Race 8: 10 Sticks ‘n’ Stones $13.20 $2.90 1 La La Loopsy $2.10 2 All Hollywood $2.20. Q: $58.50. E: $128.00. T: $817.20. A2: 1-10: $14.30, 2-10: $9.10, 1-2: $8.60. FIRST 4: (10 1 2 4) $1,098.60. Scr: 3L, 15.

EXTRA DOUBLE: 11 Chevron Prince 9 Kazumi $22.70.

SUB: 11 1 .

DOUBLE: 6 Harry New Shoes 10 Sticks ‘n’ Stones $74.80.

SUB: 2 4 .

TREBLE: 6 Universal Thief 6 Harry New Shoes 10 Sticks ‘n’ Stones $372.50.

SUB: 5 2 4 .

QUADDIE: 10 Eva’s Deel 6 Universal Thief 6 Harry New Shoes 10 Sticks ‘n’ Stones $2,254.80.

SUB: 8 5 2 4 .