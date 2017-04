Over 60 cars have been recalled over faulty air bags

Some Toyota cars are among the 60 cars Australia wide recalled for unsafe air bags.

A HUGE number of cars have been recalled because of concerns over the safety of air bags.

The company, Takata, has announced the recall of cars in Australia with front passenger and driver air bags.

According to The Australian Government's product safety website, there have been injuries and deaths from faulty Takata air bags in other countries.

Concerned car owners should contact their local dealership.

Cars currently recalled:

BMW 3 Series E46 - YEAR: 1999-2006 - PRA NUMBER: 2013/13576

BMW 5 Series E39, 3 Series E46, X5 E53 - YEAR: 2002-2005 - PRA NUMBER: 2016/15581

BMW 5 series E39, 3 Series E46, X5 E53 - PRA NUMBER: 2017/15881

Chrysler 300(LE/LX) - YEAR: 2005-2012 - PRA NUMBER: 2016/15516

Chrysler 300C - YEAR: 2005-2010- PRA NUMBER: 2015/14742

Dodge RAM - YEAR: 2004-2010 - PRA NUMBER: 2016/15516

Ferrari 458, California, FF - YEAR: 2008-2011- PRA NUMBER: 2016/15430

Ford Mustang - YEAR: 2006-2014 - PRA NUMBER: 2015/14924

Honda Accord/CRV - YEAR: 2001-2002 - PRA NUMBER: 2009/10969

Honda Civic - YEAR: 2001- PRA NUMBER: 2010/11785

Honda Accord - YEAR: 2001-2002 - PRA NUMBER: 2011/12633

Honda Civic, CR-V, Jazz - YEAR: 2001-2003- PRA NUMBER: 2013/13549

Honda Jazz - YEAR: 2004 - PRA NUMBER: 2014/14438

Honda Accord, CR-V, Civic, Jazz - YEAR: 2003-2004- PRA NUMBER: 2014/14498

Honda Accord Euro, CR-V, Civic, Jazz - YEAR: 2002-2009- PRA NUMBER: 2015/14703

Honda Jazz, CR-V - YEAR: 2005-2007 - PRA NUMBER: 2015/14702

Honda MDX, Accord - YEAR: 2001-2006- PRA NUMBER: 2015/14737

Honda City, CR-V, Insight, Jazz - YEAR: 2006-2012- PRA NUMBER: 2015/14819

Honda City, CR-V, Insight, Jazz - YEAR: 2011-2014- PRA NUMBER: 2016/15197

Honda Civic, Legend, Jazz - YEAR: 2006-2012- PRA NUMBER: 2016/15198

Honda Accord Euro, City, CR-V, Jazz, Insight - YEAR: 2007-2011- PRA NUMBER: 2016/15496

Honda Legend, Odyssey, Accord, MDX - YEAR: 2003-2011- PRA NUMBER: 2016/15495

Honda Civic, Accord - YEAR: 2006-2011- PRA NUMBER: 2016/15494

Jeep Wrangler JK - YEAR: 2007-2012- PRA NUMBER: 2016/15516

Lexus SC430 - YEAR: 2000-2003- PRA NUMBER: 2013/13545

Lexus IS 250, IS 250C, 350, IS F - YEAR: 2005-2011- PRA NUMBER: 2016/15425

Lexus IS 250, IS 350, IS 250C, IS-F, LFA - YEAR: 2011-2012 - PRA NUMBER:2017/15846

Mazda 2, B Series, BT-50 - YEAR: 2006-2011- PRA NUMBER: 2016/15522

Mazda 2, RX-8 - YEAR: 2003-2014- PRA NUMBER: 2016/15521

Mazda 6 - YEAR: 2002-2003 - PRA NUMBER: 2013/13570

Mazda 6, RX-8 - YEAR: 2002-2004- PRA NUMBER: 2014/14172

Mazda 6 - YEAR: 2005-2007- PRA NUMBER: 2015/14761

Mazda 6 - YEAR: 2006-2009- PRA NUMBER: 2015/14762

Mazda 6, RX-8, B2500 ute/cab chassis, B2600 ute/cab chassis, BT-50 - YEAR: 2002-2011- PRA NUMBER: 2015/14760

Mitsubishi GA & GB i-MiEV - YEAR: 2010-2011- PRA NUMBER: 2017/15990

Mitsubishi Lancer - YEAR: 2003-2008- PRA NUMBER: 2015/14936

Mitsubishi ML & MN Triton - YEAR: 2007-2014- PRA NUMBER: 2016/15523

Mitsubishi Pajero NS, NT, NW, NX - YEAR: 2007-2016- PRA NUMBER: 2016/15617

Mitsubishi Pajero NS & NT - YEAR: 2006-2009 - PRA NUMBER: 2017/15991

Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol - YEAR: 2001- PRA NUMBER: 2010/11761

Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol - PRA NUMBER: 2017/15940

Nissan N16 Pulsar, Y61 Patrol, D22 Navara, T30 X-Trail - YEAR: 2000-2004 - PRA NUMBER: 2013/13542

Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, A33 maxima - YEAR: 2001-2003- PRA NUMBER: 2014/14182

Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, J31 maxima - YEAR: 2003 - PRA NUMBER: 2015/14751

Nissan N16 Pulsar, D22 Navara, Y61 Patrol, T30 X-Trail, J31 maxima - YEAR: 2004-2007 - PRA NUMBER: 2015/14752

Nissan D22 Navara, T30 X-Trail, J31 Maxima - YEAR: 2007-2008 - PRA NUMBER: 2015/14821

Nissan D22 Navara, Y61 Patrol - YEAR: 2009-2012 - PRA NUMBER: 2016/15769

Nissan D40 Navara - YEAR: 2008-2014- PRA NUMBER: 2016/15228

Nissan Tiida - YEAR: 2006-2012 - PRA NUMBER: 2016/15383

Peformax Silverado, Sierra, Mustang - YEAR: 2007-2008- PRA NUMBER: 2015/14789

Subaru Impreza - YEAR: 2004-2007- PRA NUMBER: 2015/14715

Subaru Impreza, Forester - YEAR: 2008-2009 - PRA NUMBER: 2016/15766

Subaru Tribeca, Liberty, Outback - YEAR: 2004-2009- PRA NUMBER: 2016/15507

Toyota Corolla, Avensis Verso - YEAR: 2000-2004- PRA NUMBER: 2013/13544

Toyota Echo, Rav 4 - YEAR: 2002-2003- PRA NUMBER: 2014/14456

Toyota Corolla, Avensis Verso, Yaris - YEAR: 2003-2007- PRA NUMBER: 2015/14701

Toyota Corolla, Yaris, Avensis Verso - YEAR: 2006-2011 - PRA NUMBER: 2016/15709

Toyota Corolla, Yaris & Rukus - YEAR: 2010-2012 - PRA NUMBER: 2017/16010

Toyota Avensis Verso, Yaris - YEAR: 2007-2008- PRA NUMBER: 2015/14794

Toyota Echo, Rav 4 - YEAR: 2003-2005- PRA NUMBER: 2015/14700

Toyota Echo, Rav 4 - YEAR: 2002-2003- PRA NUMBER: 2017/16014