IN COURT: 80 people listed to appear in Gladstone today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, August 11.

NOTE: This list is updated every day.

Adams, Karliea Rose Marie

Alexander, Troy Matthew

Ashman, Darren James

Austin, Ronald Ashley Norman

Barber, Sarah Louise

Bennett, Cameo Jane

Black, John Allan

Blackman, Joshua

Bligh, Cruz Keith

Boss, Linda Renee

Bowen, Craig John

Carney-Auckram, Corey John

Cattell, Dyllan James

Connors, Declan Paul

Cook, Mitchell Elywen

Darley, Kody Shane

Dennis, Mervyn John

Dionysius, Kelli Jayne

Dwyer, John Patrick

Ezekiela, Cree-Elizabeth Marcia

Fairley, Craig Joseph Archie

Galvin, Samuel James

Goorden, Shane Anthony

Goulevitch, Anthony Philip

Granzien, Brent William

Gregg, Duayne James Shane

Haertel, Christopher Paul

Hamilton, Michael Leslie

Hankin, Jamie Keith

Harding Dorrington, Patrick Micheal

Harrison, Avarna-Lee

Hite, Christopher George

Holt, Darryl Richard

Hughes, Graham Peter

Hunt, Christopher John

Joannidis, Lynda Jane

Kafoa, Samuel George

Kennedy, Matthew Alan

Langley, Amy Megan

Leahy, Bevan Jackson Gregory

Litzow, Dylan Anthony

Lord, Samantha Skye

Martin, Blake Fredrick

Martin, Ezekiel James

Mcallan, Grant Thomas

Mcdonald, Bree Jasmine

Mcdonald, Jake Adrian

Metcalfe, Raymond James

Murray, Thomas George

Murray, Thomas George

Noyes, Brett Christopher

O’Regan, John Patrick

Potter, Lorraine Ann

Pryor, Tamara Ann

Radunz, Bryce Anthony

Richards, Dylan Jayden

Richards, Kayne Anthony

Robertson, Andrew William John

Rodgers, Brett John

Saltner, Arnold

Saltner, Arnold

Sempf, Benjamin David

Sharpe, Jesse Kain

Short, Gareth Douglas

Smart, Nicola Rose

Smith, Nathan Wade

Stanley, Timothy John

Stoneley, Margaret Joan

Taylor, Sunni Marie

Thompson, Troy Conrad

Thornton, Catherine Rhonda

Tickner, Shane John

Warde, Graeme Peter

Warde, Graeme Peter

Ware, Joanne Lee

Wehi, Krystal Tiana

Wells, Carmen Marie

Wilson, Justin Wade

Wilson, Ryan Darren

Yow Yeh, Lynnette Lacey