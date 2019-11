IN COURT: 71 people listed to appear today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, November 25.

NOTE: This list is updated every day.

Baldwin, Reece Noel

Bligh, Jordan Benjamin

Bligh, Marni Jatia, Ms

Brown, David Aaron

Burt, Crystal Maree

Butler, Peter James

Cain, Scott Adam James

Carr, Steven Anthony

Castle, Dylan Bradley, Mr

Charles, Mary Elizabeth

Dejong, Sandra Marley

Delta, Gracelyn

Denton, Alexandra

Dodt, Ruby Ann

Duncan, Jamie Sue

Duncan, Tianka Grace

Edwards, Mason-Jay David Graham Ale

Ehrke, Alexander Alan

Ezekiela, Nathan Robert David

Farmer, Justine Elizabeth

Farnham, Shane Anthony

Featherstone, Anthony John Robert

Filipo, Jade Katenia

Frankland, Mark Andrew

Heiniger, Shane Richard

Hempel, Kalika Kharleesi

Henderson, Troy William

Hodges, Kiara Kym

Hollingsworth, Josiah Richard

Hourigan, Tazma Bree Beverley

Ingra, Dean Michael

Jensen, Adam Michael

Johnson, Ashleigh Chloe

Johnson, Eleisha

Johnson, Jeffery David

Johnson, Minnie Ellen, Mrs

Jones, Paul James

Lowe, Sarah Jane

Lowman, Zachary James Lawerce Stylz

Manfred, Codie William

Martin, Paul Frederick, Mr

Mcdonald, Kym Leanne

Mcgrath, Jayden

Moore, Ryan James

Morehu, Allan Matamua

Murphy, Samantha Teena Maria

Nichols, Jenny-Anne, Mrs

O’Rourke, Jayden Bryant

O’Shane, Michael Allan

Parter, Mark Edward

Pershouse, Christopher Charles, Mr

Pope, Craig Trevor

Riva, Tony Robert

Shepherd, John Edward

Short, Krystal Maree, Ms

Sopeer, Rachel Kim, Miss

Stone, Leigh Wayne

Storm, Tahlia Lorraine

Sullivan, Dylan Peter, Mr

Sweeney, Talia Synara

Taylor, Daniel Walter, Mr

Taylor, Jesse

Twist, Ian James

Ward, Racheal Anne

Watego, Tracy Ann, Miss

Weribone, David Alex John

White, Harold John, Mr

White, Jamie Roy, Mr

Williams, Lisa Jane

Wilson, Brett Andrew

Yow Yeh, Lynnette Lacey