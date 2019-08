IN COURT: 69 people listed to appear in Gladstone today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, August 27.

NOTE: This list is updated every day.

Banthuam, Emily

Bishop, Rhys James

Bowen, Kodi Louise

Brierly, Saige Louise

Brown, Lane William Nathan

Burgess, Andrew James Maher

Cantrill-Ryall, Steven Joseph

Carter, Christina Gaye

Cattell, Mathew Glen

Davidson, Jesse Levi

De Maria, Claudia

Du Pre Chamier, Andrew Colin

Edelmann, Daniel Mark

Ehlers, April Emily Amanda

Ezekiela, Murray John

Fairhurst, Iain John

Flower, Trent Scott

Freyer, John Frederick

Garcia, Tyler John

Green, James Paul

Hayes, Rebecca Maree

Henry, Shaye

Holborow, Shayla Jay

Hollands, Aaron Gordon Wiremu

Horstman, Zachary Allen

Hovenden, Anthony

Hywood, Jessica Therese

Jeynes, Garry

Jones, Timothy Brock

Kennedy, Matthew Alan

Kororiko, Nathan Tui

Langford, Petica Mitylene

Leonard, Latiesha Renee

Likiliki, Siuatonga Junior

Little, Debbie Ann

Loakes, Ben

Mackay, Matthew Hugh

Maki, Toko-Harieta

Marra, Christopher Gerard

Mctackett, Tracey Lee

Medley, Glen George

Muhling, Anthony Robert

Munns, Tiana Lee

Norman, Richard Barry

O'Brien, Katy Myree

Odlum, Cassandra Marie

Price, Brodie Colin

Redshaw, Sy Vincent

Rhodes, Cameron Robert

Riggs, Scott Daniel Malcolm

Rockingham, Barry Gordon

Russell, Kelly Carol

Ryan, Christopher

Schofield, Antony John

Scott, Trevor Patrick

Sheffield, Peter Thomas Adrian

Smith, Neil Collin

Smith, Shayne Andrew

Stein, Damien Lee

Talman, Moniqu Olivia

Taylor, Daniel Walter

Thomas, Jemah May

Tilley, Rohan Mark

Walker, Phillip John

Wellman, Jason Lloyd

Whittaker, Tanya May

Wilton, Mark Andrew

Winston, Lochlan Guy Alexander