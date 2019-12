IN COURT: 66 people listed to appear in Gladstone today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, December 17.

NOTE: This list is updated every day.

Aldworth, Mark

Aldworth, Tracey Joy

Andrews, Tijana Leigh

Arnold, Katrina Ann

Atkins, Benjamin Rory

Attard, John Paul

Barkle, Allan James

Beckman, Alexanda James

Bell, Krystal

Bligh, Cruz Keith

Brown, Christopher James

Cooling, Tracey Lee

Davidson, Jesse Levi

Dunne, Jason Douglas

Ezekiela, Cree-Elizabeth Marcia

Ezekiela, Murray John

Flett, Luke Robert

Frew, Katrina Maree

Gould-Hall, Charles Eugene

Grittner, Cory Robert James

Hall, Gary Arthur

Hamilton, Alan David

Hawkins, Gregory George

Hoad, Daniel Haymen

Irwin, Tyrone Ja

Kain, Alan Stewart

Kelle, Matthew William

Komara, Kafala

Kummerfeld, Peter William

Kupke, Nathan Troy

Lamb, Brock Allan

Lehane, Nathan William

Loakes, Ben

Mann, Jayden Sammuel

Marsh, Darian Georgia Louise

Marsh, Katiya Ursula

Martin, Blake Fredrick

Martin, Ezekiel James

Mccomber, Otto Ronald

Mcgregor, Timothy David Lewis

Morris, Lukas John

Murphy, Samantha Teena Maria

Nai, Peter Emilio

Ogg, Christopher Neil

Owbridge, Chloe Rene

Patane, Ethan

Payne, Elisha

Pollock, Belinda Jayne

Pope, Stephen Trevor

Ria, Rakarere Ti Barry

Richards, Dylan Jayden

Ross, Jordan David Lee

Schmolke, David Ernest

Smits, Clayton Allen Lee

Sonter, Samara Kady Maria

Stubbs, Sam Jacob

Taylor, Leigh Anthony

Thorogood, Troy Desmond

Todd, Christopher John

Tomljenovic, Stacey Renee

Twist, Ian James

Valdes, Papina Heaven

Walden, Tylah Nykesha Marjorie

Walls, Jesse Wallis

Young, Lauren Elyse

Zimmerlie, Shaun Franci