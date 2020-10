IN COURT: 64 people listed to appear in Gladstone today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, October 12.

NOTE: This list is updated every day.

Allister, Rosalind Elaine

Anderson, Evander Johasha

Atkinson, Kristie Lee

Baldwin, Neil Edward

Brodie, Andrea Jane

Broome, Clinton David Rowe

Buckley, Brett William

Bunk, Kylee Samone

Cabo, Aleksandra

Casey, Franklin Godfrey

Christie, Victor Stephen

Cole, Peter John

Cronin, Glen Arthur

D’Arcy, Tayla Elaine

Darley, Kody Shane

Evans, Paul Dwayne

Fairclough, Naphiinuh Jei

Featherstone, Anthony John Robert

Fields, Joshua Bryan

Fletcher, Bronia Kirsty

Freak, Jason Charles

Freak, Jason Charles

Galbraith, Alexander Daniel

Goltz, Quentin Tai

Gumz, Huntah Klaye

Hamilton, Dale Joram Edward

Harding Dorrington, Patrick Micheal

Hawkins, Craig Anthony

Hemara, Joelene Andriea

Hoffmann, Jamen Karl

Howett, Jason Luke

Jackson, Samuel Wyatt

Jaenke, Zane Michael

Jarvis, Kane

Johnson, Zachariah Luke

Kennedy, Matthew Alan

Kirk, George Stanley John

Kirk, George Stanley John

Marr, Kim Alexander

Martyn, Lincoln David

Morrison, Vaughan David

Muller, Tristan Gregory

Muller, Tristan Gregory

Neivandt, Gabriel John

Perez-Homer, Bailey Jayde

Pollock, Belinda Jayne

Pollock, Belinda Jayne

Sharp, Ronald Lawrence

Shaw, Courtney Margaret

Short, Krystal Maree

Swile, Darren Kingsly

Taylor, Renee Lisa

Thomasson, Justin

Tiaaleaiga, Lui Matalio Dylan

Towell, Emlyn Rose

Town, Jaye Marcus

Twist, Ian James

Walker, Tawnee Marie

Ward, Stewart Charles

Whickham, Jessica Ann

White, Harold John

Williams, Darrell Leslie George

Wilson, Brett Andrew

Yatta, Liam Seth