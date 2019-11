IN COURT: 48 people set to appear in Gladstone today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, November 11.

NOTE: This list is updated every day.

Barrett, Georgina Nicole

Bezuidenhout, Michelle Evelyn

Bishop, Rhys James

Bligh, Cruz Keith

Boon, Brian John

Brockfield, Rodney Benjamin

Chaplin, Paul

Cross, Mark Gary Albert

Crowe, Richard Hans

Daylight, Nathanial Wayne Albert

Dennis, Mervyn John

Dodt, Ruby Ann

Doyle, Shayna Maud Gloria

Duncan, Jamie Sue

Edelmann, Daniel Mark

Fewquandie, Benjamin Edward

Fisk, Charles Augustus

Gibson, Trevor Clint

Gordon, Dennis George

Granzien, Brent William

Gumbleton, Jeremy Edward

Harrison, Peter James

Heraclides, Jarreth Anthony

Himstedt, Zhandra Vivien Ellen

Hollingsworth, Josiah Richard

Jurd, Clint Bernie Michael

Leask, Geoffrey John

Mackenzie, Amanda Marie

Maki, Toko-Harieta

Martin, Ezekiel James

Mayer, Rebecca Lee

Mccosh, Bryan Norman

Montague, Joel Anthony

Morris, Daniel James

O’Rourke, Jayden Bryant

Passau, Cara Maureen

Payne, Russell Ian

Philp, Tania Louise

Russell, Kelly Carol

Sopeer, Rachel Kim

Tilley, Rohan Mark

Waldon, Joshua Keith

Warburton, Nathan Daniel James,

Williams, Adam Lee

Williams, Kade Michael

Yow Yeh, Estelle Lenore

Yowyeh, Lynnette Lacey

Zimmerlie, Curtis Ross