Gladstone's best and worst performing property suburbs revealed

THE best and worst performers in Gladstone's changing property market in the past one and five years have been revealed.
The statistics are from the latest Housing Market Report, released today, which uses information from the National Australia Bank and CoreLogic RP Data.
The information reveals the 2016 fourth quarter median house value for each suburb, and compares it to the same period in 2015 and in 2011.
It's a mixed result for Gladstone region suburbs, which show the impact of the downturn of the construction boom from 2011.
The suburbs that fared best against the downturn were Wurdong Heights, Benaraby and Tannum Sands. Also worth noting is Agnes Water, which had a 4% drop in value in 12 months and 7% drop in five years, the best result for the Gladstone region.
In comparison, Toolooa's median house value was 20% less compared to 2015 and in 2011 was down 45%.
Here's the results for 18 of the Gladstone region's suburbs from top to bottom for the 12-month results:
Agnes Water
$378,263 median value
-4% change in median value 12 months
-7% change in median value 5 years
Wurdong Heights
$487,960 median value
-6% change in median value 12 months
-14% change in median value 5 years
Benaraby
$511,872 median value
-6% change in median value 12 months
-11% change in median value 5 years
Tannum Sands
$401,358 median value
-8% change in median value 12 months
-26% change in median value 5 years
Kirkwood
$334,819 median value
-10% change in median value 12 months
-42% change in median value 5 years
Boyne Island
$331,683 median value
-11% change in median value 12 months
-30% change in median value 5 years
Glen Eden
$314,435 median value
-11% change in median value 12 months
-36% change in median value 5 years
Kin Kora
$286,389 median value
-11% change in median value 12 months
-36% change in median value 5 years
Calliope
$305,904 median value
-12% change in median value 12 months
-31% change in median value 5 years
New Auckland
$293,773 median value
-12% change in median value 12 months
-34% change in median value 5 years
Clinton
$291,603 median value
-12% change in median value 12 months
-36% change in median value 5 years
Gladstone Central
$313,041 median value
-12% change in median value 12 months
-43% change in median value 5 years
Sun Valley
260,235 median value
-13% change in median value 12 months
-35% change in median value 5 years
South Gladstone
$275,529 median value
-13% change in median value 12 months
-35% change in median value 5 years
Telina
$311,103 median value
-14% change in median value 12 months
-34% change in median value 5 years
West Gladstone
$251,492 median value
-14% change in median value 12 months
-39% change in median value 5 years
Barney Point
$208,660 median value
-16% change in median value 12 months
-44% change in median value 5 years
Toolooa
$206,655 median value
-20% change in median value 12 months
-45% change in median value 5 years