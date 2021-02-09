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Everybody appearing at Gladstone Magistrates Court, Tuesday, February 9
Everybody appearing at Gladstone Magistrates Court, Tuesday, February 9
Crime

FULL LIST: Gladstone Magistrates Court appearances today

by Staff writers
9th Feb 2021 7:00 AM
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Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

David John Brown

Glenn Colin Hardstaff

Reilly Tayla Brown

Rebbekkah Kymberly Cutayar

William Wyatt Ratcliffe

Denia Van Nimwegen

Edward Joseph Grimwood

Kaiden Ryan Davies

Sharon Robyn Coombs

David Andrew Collins

Michael Patrick Beahan

Dallas John Shipley

Jessica Lorraine Willersdorf

Dylan Wyntjes

Samuel Liam Fouras

Ashley Jean Hansen

Troy Anthony Salam

Brianna Tilley

Boe-Daniel Lanard Blunt

Jason Clive Schrader

Mark Leslie Routledge

John Craig Neville Robinson

Taylor May Bennett

Loretta Pritchard

Lucille Patricia Staite

Ivana Cavlovic

Natasha Ann Margaret Kaye

Samantha Joy Lennon

Brock Adrian Manning

Gary Arthur Hall

Cody Blake Barkle

Joshua Bryan Fields

Tony Ralph Franicevic

Matthew Joseph Ellerton

Katrina Maree Hill

Corey James Mcallister

Chelsie Ann Croaker

Shannon Bradley Grealy

Brian Adrian Lawes

Garth Bradley Clayton

Steven George Bishop

Melissa Grace Boland

Deanne Emma Buckley

Tammy Eileen May Bennett

Shannon Kennett

Graham Peter Hughes

Dean Michael Wayne Robinson

Matthew Luke Kadel

Sarah Louise Barber

Kerry Walter Sutherland

Originally published as Everybody appearing at Gladstone Magistrates Court, Tuesday, February 9

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