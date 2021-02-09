FULL LIST: Gladstone Magistrates Court appearances today
Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:
David John Brown
Glenn Colin Hardstaff
Reilly Tayla Brown
Rebbekkah Kymberly Cutayar
William Wyatt Ratcliffe
Denia Van Nimwegen
Edward Joseph Grimwood
Kaiden Ryan Davies
Sharon Robyn Coombs
David Andrew Collins
Michael Patrick Beahan
Dallas John Shipley
Jessica Lorraine Willersdorf
Dylan Wyntjes
Samuel Liam Fouras
Ashley Jean Hansen
Troy Anthony Salam
Brianna Tilley
Boe-Daniel Lanard Blunt
Jason Clive Schrader
Mark Leslie Routledge
John Craig Neville Robinson
Taylor May Bennett
Loretta Pritchard
Lucille Patricia Staite
Ivana Cavlovic
Natasha Ann Margaret Kaye
Samantha Joy Lennon
Brock Adrian Manning
Gary Arthur Hall
Cody Blake Barkle
Joshua Bryan Fields
Tony Ralph Franicevic
Matthew Joseph Ellerton
Katrina Maree Hill
Corey James Mcallister
Chelsie Ann Croaker
Shannon Bradley Grealy
Brian Adrian Lawes
Garth Bradley Clayton
Steven George Bishop
Melissa Grace Boland
Deanne Emma Buckley
Tammy Eileen May Bennett
Shannon Kennett
Graham Peter Hughes
Dean Michael Wayne Robinson
Matthew Luke Kadel
Sarah Louise Barber
Kerry Walter Sutherland
Originally published as Everybody appearing at Gladstone Magistrates Court, Tuesday, February 9