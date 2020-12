FULL LIST: Gladstone Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Gladstone Magistrates Court, Tuesday, December 8

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Jason David Loechel

Mark Anthony Cruz

Scott Macfarlane Bromly

Micheal Grandon Mcnamara

Melissa Anne Johnson

Steven Bruce Robinson

Kaylah Marie Welsh

Meg Samantha-Kate Davis

Roy Kuhner

Rick Ernest Williams

Tausika Matthew Tapera

Jack Daniel Currie

Guy Raymond Pask

Phillip Albert James Thaiday

Francis Evan Dunnett

Malcolm Joseph Maloney

Dylan Anthony Litzow

Lincoln John Tomlinson

Roger Donald Roy Butcher

Richard Cedric Ingra

Jack Ross Stuart-Sutherland

Joshua Lawrence Seedsman

Simone Therese Aldridge

Xander Stephen Richard Crowe

Micheal George Potter

Jeremy Paul John Bartholdt

Emma Vanessa Williams

Janine Mcgregor

Bradley Raymond Pinch

Samuel Christian Noonan

Clive Paul Finter

Kale Gerrard Spence

Shane Alan Bennett

Kaden James Michell

Elly Maree Callinan

Petica Mitylene Langford

Jacob Myles O'Connor

Darrell Leslie George Williams

Jack David Dittman

Harley James Payne

Peter Gruhl

Zoie-Jane Collins

William James Lennon

Christopher Anthony Radunz

Jordan Nepia Marshall

Jordan Daniel Skates

Marcus James Abrahamson

Peggie Lee Wogandt

Chloe Louise Collins

Gaige Jackson Marks

Tiaan Burger

Aaron Demos

Denia Van Nimwegen

Blair Rowland Skipper

Adriane Ross Robertson

William Stewart Dundas

Joelene Andriea Hemara

