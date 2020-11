FULL LIST: Gladstone court appearances today

Everybody appearing at Gladstone Magistrates Court, Monday, November 16

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Dale Kevin Trevor Murray

Kelly Gail Miller

Wayne Benjamin Wells

Paul Anthony John List

Nicole Kristeen Mcclymont

Jasmine Irene Reid

Kimberly Cheree Wright

Kyle Michael Blake

Cassandra Jane Ingra

Emma Louise Matheson

Cindy Anita Wells

Aaron Demos

Heinz Bosshart

Tiffany Ann Allwood

Lorraine Ann Potter

Louisa Margaret Kerruish

Scott Daniel Malcolm Riggs

Ronson Peter Ryan Hall

Shane Gregory Armstrong

Anthony Wetere-Sweet

Dale Chris Bauer

Joseph Louis Pappagallo

Brianna Tilley

Kaylah Marie Welsh

Mascot Campbell Solomon

Jarred Thomas Campbell

Ronald James Davies

Geoffrey Michael Lafsky

Calib Keith Alley

Thomas William Grahame

Shane Patrick Roberts

Chance David Soden

Lindsay James Henry

Bradley James Graham Andrews

Steven Jon Ellis

Patrick Micheal Harding Dorrington

Cree-Elizabeth Marcia Ezekiela

Isaiah Cooke

Franklin Godfrey Casey

