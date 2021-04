FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Wei Wang

Phillip Wayne Pidgeon

Taylor Jacob Van Beek

James Angus Kennedy-Anlezark

Kirsty Lee

James Britt

Lance Jamie Mcguire

Nakitta June Lingwoodock

Patrick Gerard Majella Burke

Gayle Margaret Kathleen Jones

Janice Christine Myslinski

Tina Dawn Cochrane

Thomas William Rolls

Julia Mccann

Lawrence James Raymond Kelly

Jerome Graeme Joseph Tui

Mariusz Konczalski

David Andrew Miller

Clinton Gary Wade

James Daniel Gurn

Harrison Maxwell Dunleavy

Matthew Martin John

Benjamin Paul Partridge

Sarah Croft

Sergey Alexeev

Quality Control Testing Services Pty Ltd

Zane Phillip Hungerford

Alan Wayne Munro

Joel Michael Hay

Patrick Kelly Kemp

Matthew David Jackson

Phillip John Maxwell

Jilan Leeding

Aiden-Mathew Morgan-Preece

Damien Patrick Silver

Benjamin Scott Kalotai

Lauren Marree Mcmahon

Sione Fapuaiki Feao

Thomas John Byrne

Ethan Mark Campbell

Xiuhua Chen

Liam Matthew Niblock

Bronwyn Theresa Panuel

Terence Sean Davis

Raymond John Jenkins

Melissa Muir

Dylan Patrick Briscoe

Rhys David Boxall

Steven John Tamplin

Jacob Leigh Allan

Che Billy Wilkie

Rhys Liam Brown

Michael James Elliot

Matthew John Wilson

Martin Richard Schmid

Hayden White

Kym Mai Landsdowne

Angela Bronia Brown

Trent Andrew Underdown

Emilia Mcnamara

Huimin Wu

John Suafai Semau

Adam John Parry

Laverne Louise James

Rhys Brodie Daniel Kenyon

Latayne Riana Clarke

Tiana Skye Kerr

Jayden Montell Nixon

Codie James Burns

Scott William Andrews

Jason Ian Sykes

Peter Truong

Edward Andrew Schravemade

Clinton William Beard

Chelcie Cyan Hartigan

Gregory Joseph Cobbo

Cody Michael Mcmillan

Magon Charles Majak

Jayden Wallace Han Kil Eyre

Alicia Gaye Mcallister

Lynette Anne O'Grady

Paul Robert Barratt-Hassett

Laurence William Smith

Diana Rosa Cetina Pereanez

Garry Paul Jarvis

Ashleigh Michelle Louise Levitt

Deng Deng

Maree Therese Beare

Kirryn Luke Roker

Jy Anthony Hasic

Luke Tipene Tahata

James Dallas Gilligan

Mitchell John Connor

Dimetreus Milliotis

J Hutchinson Pty Ltd

Jodie Harrower

Anita Elaine Curtis

Kodie Hodges

Nicole Rose Saint

Malena Reina Davis

Mark Boyes

Ricky Stephen Gardner

Jesse Craig Lingard

Bradley Carver Cross

Jasmine Patricia Chetcuti

Joshua James Phillips

Phillip Francis Scott

Scott Anthony Richards

Kelly Leigh Lark

Charlene Bridget Grey

Mitchell James Wilson

Robert Anthony Charles Lawrence

David Henry Reed

Robert John Pollock

Lucas Dolan Bruen

Christopher James Beck

Casey-Lee Brady

Joseph Allan Grogan

Shayal Krishna

Alex Charles Warren

Christopher Mark Gardner

Timothy James Knox

Matthew Paul Hendrik Denis

Christine Kazanas

Jesse Alexander Terrantroy

Amanda Leis Kimmel

Kathryn Mcphail

Miranda Ashley Purcell

Jennifer Rachel Julie Breene

Russell Bruce Lutton

Manjula Kate Mclean

Duncan John Martin

Marise Patricia Byrne

Warren Todd Simondson

Norman Glen Matthew Cobbo

John Barry Olds

James Bake

Hayley Joy Bucholz

Daniele Cecchetto

Benjamin John Michael Storey

Ken Kataoka Gabites

Graham John Perks

Jagmeet Singh Sohal

Grace Maree Millard

Isabella Marina Pezzimenti

Jasmine Lee Olding

Douglas Shea

Paul William Appleton

Michael Craig Rogers

Ross Ryan Ferrari

Richard James Jackson

Cody Wiliam Harrison

Patrick Hugh Donald Maggs

Ebony Bridie Mcgrady Hayden

Amanda Irene Eyre

Cameron Kenwell Cooze

Stephanie Marie Coward

Robby-Lee Ross Perkins

Malcolm Lewis Paul

Nicholas William Overell Heywood

Katrina Rae Wells

Lisa Joyce Mcdonald

Brooke Maree Anderson

Rosanna Fuatino Mauga

Lachlan Rae Candy

Luke Cody Savins

Nyiguo Aballa Omot

Mark Raymond Boyes

Tearno Recardo Fais

Justin Lea Rampton

Troy Cameron Matich

Gerrard Leo Davis

Scott Cameron Finlayson

Trevina Dale Schwarz

Stephen Mark Mcgregor

Shane Christopher Steer

Kerrieann Hughes

Michael Allan Jon Dunn

Chloe Ann Hannon

Jessecia May Lane

Cherie Marie Dalley

Sammy-Jo Cassandra Boyd

Allyson Jane Read

Caitlyn Jade Morrow

Jeffrey Jason Mitchell

Melissa Anne Muir

Caroline Emily Louise Fife

James Patrick Mcdade

Shaqeel Khan

Sandra Jean Prosser

Timothy Luke Smith

Jeffrey Evan Ballinger

Thomas Alexander Mckenzie

Napier Mitchell Ruru Hutana

Natalie Dawn Edwards

Aballa Omot Nyiguo

Shane Leimeister

John Croyden Moore

Nicholas Robert Tarnas

Ezekiel Henry Allan Davidson

Roxanne Marie Holloway

Joshua Adam White

Beau Jacob Fe'Ao Veraa

Kristian Daniel Rogers

Jermaine Warren Ashelly Hartvigsen-Connelly

Gregory Robert Edwards

Hamilton John Gillingham

Lucas Randall Beatson

Graeme Thomas Pegg

David James Strugnell

Andres Felipe Buitrago Cuellar

Peter Charles Stubbs

Rupert Edward Geater Logan

Aaron Wayne Stout

Akutaina-Hohepa Hona Hiku

Frank Clifford Flower

Joshua David Parsons

Shaun Andrew Casey

Nigel William Summerville

Emma Leigh Bohorquez

Damien Brian Eggmolesse

Tanya Bartley

Robert Anthony John Donovan

Stephen Fredrick Swenson

Clint Miles Theuerkauf

Alana Louise Reilly

Denis Ceric

Zoe Eliza Macdonald

Patrick Francis Doran

Dion Hulse

Hoang-Tam Ngoc Nguyen

Jacob John Edward Williamson

Mary Wilder Kadie

Melahat Melek

Drew William Wildey

John Douglas Antulov

David Allan Otto

Jason Daniel De Groot

Dwayne Henry Daylight

Josipa Pavlic

Zachary John Stephen

Wade Bajgar

Toby Glenn Collins

James Elliot Donald Briigmann

Melissa Jane Faulkner

Brock Owen Rawlins

Mark Joshua Jeffrey

Susan May Szabo

Belza William Darryl Lowah

Benjamin John Gordon

Hardy Mitchell O'Toole

John Glen Sprogis

Jake Nicoll

Trent Jesse Jerome Robert

Robert Waine Tayler

Mark Ray Bridgeman

Matthew Francis Mckeown

Peter Anthony Geary

Amanda Marie Mccunnie

Luke Augustas Turnham

Bradley Allen Lamb

Jordan Timothy Smith

Kimberley Tina Deans

Summer Breeanne Smith

Jasmine Chetucti

Correy Wade Shirley Cullen

Mitchell Anthony Toki

Edward Ernest Paul Combo

Owen John Charles Scafe

Tianna Marlene Willis

Samuel James Johnson

Jay Royce Luckhurst

Jamie-Lee Mrgaret Smart

Merrika Maryellen Chappelle

Timothy Kemp Bretnall

Aaron James Tahana

Nerissa Anne Marsden

Colin Garry Leadbetter

Dale Andrew Goodman

Mitchell Brown

Darin John Antram

Karen Leanne Meehan

Aaron Troy Ross

Samuel James Byrne

Jessica Anne Mcdowall

Fernando David Pedraza Gallo

Christopher Marc Liddelow

William Max Dalzell

Client Miles Theuerkauf

Joseph Kevin Alec Bebbington

James Harry Flaskett

Christopher Iain Mathie

Ronold Bruce Murray

Philip John Maxwell

Kerrod Mark Jones

Douglas William Shea

Billy Robert Johnson

Michael Edwin

Gianluga Palano

Kimberly Sue Carlton

Jatinder Walia

John Glen Robert Sprogis

Jerome Aiden Alexander Misa

Shangmin Zhu

Joshua James Worden-Hewings

Wayde Daniel Williamson

Lily Marie Richardson

William Kallan Luke Roy Preston

Nicholas Barry Ham

Jacob John Francis Holland

Philam Nguyen

Allan Grant Suhr

Neil Thomas Fleming

Theresa Anne Hearn

Mathew Lokwiya Obol

Venessa Lyn Horner

Adnya Karu Barton-Bright

Aiden Cecil Thomas Smart

Carl Eric Collett

Joshua Patrick Fittell

Benjamin Stuart Agnew

Andrew Phillip Clements

Emma Louise Lee

Tara Maree Cavanagh

Ricky Jay Johnson

Kaylah Anne Clark

Sativa-Yanta Scowan

Luke Augustine Stratton

Kurt Taitimu Ungermann

Guyon Martin Leslie Gillespie

Kristen Patricia Macleod

Angela Fae Dunne

Hunter Douglas Sam

Nelson Andrae Patea

Stephen John Smith

Lucas Ridley Nobay

Yanning Chen

Corey Garry Souvlis

David Jurcut

Jay James Robinson

Tanya Louise Bartley

Steven-Brett Downham

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, April 14