FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, February 12

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, February 12

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Perry John Gummer

Emma Louise Lee

Jason John Nixon

Orion Isaac Milton Liddle-Christie

Jackson Neville Bisson

Jake Dawson

Jason Ronald Vaughan

Lewis David George Morris

Alison Catherine Greenbury

Michael Anthony Matthews

Rayne Nuku Tito Wichman

Hayden White

Paul Matthew Trotter

Omot James Omot

Dylan Steel Pickersgill

Anthony Benjamin Cox

John Edward Murphy

William Timothy Delaney

Michael Leanne Peterson

Nicole Anne Robinson

Satnam Singh

Emily Maud Davidson

Zinajdo Hasanovic

Geoffrey Gallagher

Catherine Susan Mckinnon

Shaun Andrew Morrison

Ryan Star Cawthorne

Billy Smith

Ben Alexander Townson

Hugh Lawson

Hossein Mohammadi

Vincent Alexander Mcdonald

Adrian Mark Warren

Geoffrey Lackey

Anthony John Taylor

Darren John Hodges

Anthony Joseph Warner

Raymond Douglas Wooler

Bruce Nairne Crighton

Patrick Joseph Hanlon

Steven Victor Hodges

Darren Glen Kapitano

Anna-Marie Frances Stancombe

Mark John Tonkin

Flinders John Alan Cadman

Treena Mereana Kingi

Ella Jade Bray

Waylon Roma

James Trowse (Qld) Pty Ltd

Mark Kalvin Greiner

Joel Wayne Barker

Paul Mark Ramond Novak

Ashley Maurice Dopson

Chris Papastergou

Joanne Christine Tomada

Ezekiel Henry Allan Davidson

Denholm Christopher John Anderson

Bryan Thomas Carter

Grace Evelyne Clunn

Jordann Clare Arnold

Australian Leisure And Hospitality Group Pty Ltd

William Kenneth Bradley

Christine Anne Kretschmann

Jack O'Leary

Europe Chand

Raymund Venzin

Bryan James Cutts

Binh Doan Le Nguyen

Elizabeth Jane Mcnamee

Melissa Kate Mohammed

Waylon Michael Roma

Kaven Geffrey Talavave

Andrew Kevin Steel

Dylan James Harris

Adian Iggleden

Jaden Casey Booth

John Tabet

Justin James Bool

Lewis James Edhouse

Talalelei Pauga

Kieran David Rocke

Sharon Lesley Anderson

Beau James Wamsley

Greig William Cross

Nathan Troy Robinson

Thi Phuong Mai Nguyen

Maythem Kamil Radhi

Mark Edward Howard

Miladin Vukolic

Remy Christopher Tarraran

Katrina Sugars

Michael James Wood

Trong Patrick Nguyen

Tyler Joseph Kelleher

Timothy Joel Savige

Jay Lewis Sewell

Adija Manirambona

Gregory John Kingdom

Darcy Robert Burke

Cindy Lee Kenny

David Peter Christ

Jaymilee Susan Paton

Shayne Matthew Price

Joshua Hamilton

Jason Paul Vlahos

Ryan Taylor Hall

Jeffrey Troy Charles Couchy

Davood Mazaheri

Rawiri Iwingaro Poppe

Max Vincent Scholz

Paul Jonathon Mroz

Christopher John Crowe

Yusa Solak

Alexsander Frezgi Weldu

Christopher Flanagan

Phillip Leon Jay

Tomada Investments Pty Ltd

Luke Julliano Sullivan

Makram Tutu

Nathan Jaggard

Trent Lee Turnbull

Ionel Cristian Ciornei

Peter John Verreyt

Aaron James Smith

Mark Alfred Buchan

Elamir Salah Eddine Elayouby

Matthew Oliver Lee

Edin Sabanovic

Stephen Anthony Bickle

Naomi Joy Morgan

Christopher Matthew Brooks

Douglas Thomas Maddocks

Reuben George Matthews

Scott Leslie Bausch

Wayne Ioane Matautia

Water Street Investments Pty Ltd

Lindsay Terence Lawrence

Michele Leanne Peterson

Daniel John Prince

Yan Qun Ke

Surendra Saud

Lisa Sheree Grigg

Thanh The Nguyen

Jason Andre Jorgensen

Sohail Badar

Benjamin Edward Ritter

Matthew Glenn Plater

James Terrence Mcconnell

Jesse De Veigne

Vaughn Amete

Ila Jnr Mamatta

Pamela Joy Morley

Fardeen Khan

Jamie Michael Rea

Nathan Shane Balderson

Matthew James King

Richard Grant Vincent Martin

Angus Jiggs Long

Kerby Jae Crisp

Wade Richard Amey

Neale Francis Kretschmann

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, February 12