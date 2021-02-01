FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today
Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:
Victor Kwai-Seng Chak
Tammy Maree Duffy
Neal Clark
James Edward Nicola
Samantha Elaine Whiteman
Joseph Dean Geiger
Bradley Goss
Helena Machol
Anh Tuan Nguyen
Belinda Hui Cheng Yong
Gary Ronald John Copeland
Travis Charles Burch
Jodie Anne Croul
Sherrie Renee Chalmers
Glen Gavin Campbell
Sally Ann O'Brien
Linda May Hockings
Jessie Jordan Dale
Paige Tayla Mallard
Ryan James Patterson
Trent Shane Burns
Jamie-Lee Incoll
Frank Terrence Keating
Jacob John Lee
Jack Anthony Stewart
Mubarak Abdirizak Aideed
Mark David Hanlon
Hyeonkwon Son
Ruth Ellen Bloemsaat
Samuel Ian Mccartney
David Bruce Domingo
Gerald George Stone
Robert Francis Mcphee
Vincent Aaron Cheng
Hanny Hamed
Paul Michael Heath
Jasmine Louise Lousick
Samantha Lee Byrne
Matthew John Phillips
Brina Sherrie Hinton
Kennith John Jorgensen
Tallan Dale Power
Sam Mitchell
Carol Maree Gunning
John Jamie Browne
Mitchell Thomas Harnwell
Ty David Lucas
Anthony James Attard
Harley James Raithby Hoodless
Roami Dakota Williams
Luke James Hawthorne
Jessica May Dunlop
Tye Jade Nielson
Paul Michael David
Bailey Mackay Stiller
Andrew John Trail
Richard John Marlborough
Stephen John Cooney
Adam Lee King
Tsz Hin Cheng
Dannikah Kay Searles-Grayson
Renee Christina Riddett
Yang Li
Dominic Jay Guy
Michael Bobo Pires
Steven Cheetham
Maree Mavis Crabtree
Adam Craig Wendt
Davies Ezse Kwaku
Kym Mai Landsdowne
Ebrahim Rahimi
Colin Jon Crawford
Daniel James Egan
Andrew Richard Leigh Mckenzie
Brandon Clint Porter
Stuart Galloway
Kelly Lee-Ann Trewin
William John Edward Axford-Maine
Jack Aaron Barlow
Troy Kenneth Dornbusch
Jay Anne Marie Moore
Brock Mark Stitt
Cameron Turgay Bardak
Christopher Leslie Chapman
Dale Allan Shirdon
Paul Richards
Tom Winston Zed
Witold Zenon Skorka
Suprith Kangokar
Shane Michael Pashen
Fatemeh Arabsolghar
Jason Le Roy Forbes
Rhys David Boxall
Jordan Grant Hinchcliffe
Clifford Raymond Weller
Bradley Jason Park
Rakesh Krishnan
Tyler Jay Austin
Jessica Michelle Glynn
Justin Michael Faulkner
William Walter Akseli Mclachlan
Tracie Tamara Nicole Turnbull
John Douglas Norman
Joel Andrew Downing
Salale Charlie Leiataua
Thomas John Churchyard
Christopher Kenneth Revell
Joel James Fullarton
Daniel Peter Commins
Leigh David Mccracken
Brendan John Lyddieth
Todd Edward Wells
Daniel Terrence Brooks
Ryan Dean Alswang
Alexandra Lea Clark
Kelvin James Shaw
Matt Wesley Eagles-Bell
William James Loli
Susan Elizabeth Wench
Jaydon Joseph Harley Johnston
Tsung-Hao Yu
Eric James Kay
Daniel Paul Connor
Savva Christopher Hatzipapas
Joseph Josea Paul Mast
Izaiah Paparoa Romia
Robert Jeffrey Campbell
Lachlan William Thiel
Bayu Wisnu Prabowo
Tayla Leah Barrett
Jacob Carlos Cowan
Jessica Louise Solien
Ramadhan Hassan Mume
Frank Terrance Keating
Tristan James Godfrey
Grant Ian Ross
Ngoc Bich Tran
Lance Gregory Coolwell
Jagmeet Singh Sohal
Tre'Mayne Trevor Anderson
Mark William Fallon
Adam James Ward
Stevie Ray Capararo
Brandon Wayne Green
Jason Allan Nicholls
Ronald George Culliney
Mark Nolan
Kym Rodney Aaron Tredgold
Jeanie May Tanna
Darryn Robert Mickelo
Andrew Bernard Van Straten
Anna Joy Patterson
Heath Jarrod Lewis
Luke Timothy Williamson
Tristram Charles Jager
Bianca Louise Alexanderson
Abiel Berhane Hagos
Nath Seng
Maninder Singh Gill
Mark Anthony Davis
Zachary William Ainge
Mark Wayne Chilcott
Thanh The Nguyen
Robert Paul Mills
Andrew Justin Horsfall
Todd Samuel Renfree
Christa Ann Rhind
Raimonds Aleksander Kangur
Ronald Jack Burton
Benjamin James Bryan
Colin William Macvicar
Charles Bell Riley
Julian Szmidt
Steven Brent Hickey
Kira Lea Logan
Jacob Rhys Matthews
Keiwae Trisa Capner
Dylan James Nelson
Hanna Victoria Whalen Peard
Gilbert James Collins
Jye James Harris
Paul Steven Maroney
Sebastian Cufi
Timothy Paul Randel
William John Harding
Tony O'Doherty
Narada Jade Cutajar
Ross Michael Barnes
Christine Northfield
Wilhelmus Maria Ryke
Stephen Dadson
Oscar Beh
James Robert Morrison
Jak Quinn Swayn
Grant Wellesley Mitchell
Sean Raymond Mcnamara
Blain Deon Robertson
Ashley Maurice Dopson
Matthew Elliott
Paul Edward Grealy
William Clelland
Antony Edward Brown
Wade Ronald Byth
Brett Thomas Waters
Bradley Michael Connelly
Jason Corey Armstrong
Ionatana Smith
Alex Christopher Gilbert
David Raymond Rahurahu
Adam Brent Sullivan
Noni Marie Ali
Damian Marc Cutting
Michael Symms
Shane Peter Chidgzey
Phillip John Murphy
Brett Allan Giveen
Alexander Jonathan Formenton
Paul Mark Ramond Novak
James Anthony Ogden
Michael James Bartschat
Michael Ferguson
Leroy Jacob Vasta
Dylan Shane Alexanderson
Sharnelle Jane Willis
Madeline Rae Hough
Jade Rose French
Evelyn Christine Gwilliams
Tyrone Andrew Luhan
Brent Arthur Rose
Alexandre Geraud Richmond-Sinclair
Kevin Edward Robinson
Harjinder Singh
Lovepreet Singh
Emmanuel Jackson
Nathen Brett Pollock
Anthony Michael Horn
Ty Barry Page
Jed Cameron Gillham
John Theodore Reece
Huanran Zhang
Dean Robert Skilton
Angela Bronia Brown
Kyle Anthony White
Bounpheng James Chansisourath
Cobey Brynley Maxwell King
Jayden Israel Jonathon Puroku-Reilly
Jarrad John Fairbanks
Lachlan Archer Hampson
Maddison Avice
Tanya Louise Bartley
Michael Anthony Capner
Lindsay Jay Harbour
Kumar Honey
Shaune Kerry James Irving
Constantinos Kouzoukas
Clinton John Burns
Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, February 1