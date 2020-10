Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, October 28

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, October 28

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Wade Trevor Clapperton

Tyler Dirkson

Deng Deng

Jason Gary Maguire

Slade Kincade Appo

Kane John Battisson

Serena Rose Di-Totto

Michelle Lynnette Tanner

Phillip John Murphy

Casey Healy

Jamika Kay Marshal

Anthony Hans Linner

Benjamin James Mawn

Roami Dakota Williams

Aaron Peter Linning

Michael John Sager

Alan Logan

Gloria Achan Manon

Taylor Chelsea Shepherd

Hollie Tennille Fox

Michael Anthony O'Brien

Andrew Michael Stangret

Aaron Dalton Green

Lauren Leigh Spring

Matthew James Patterson

Jack Wyllie O'Mara

Michelle Elleney Tagu

Guillaume Alexandre Dos Santos

Tamara Yvonne Davidson

Reuben Tatz

Jayden Michael Bartsch

David James Nava

Alex Mitchell Ridge

Andrew Mann

Vladislav Vernov

David Joseph Simpson

Wayne Sean Finnegan

Iona Margaret Morning Star Le Marseny

Bradley Carver Cross

Korri Edward Dimmack

Sara Louise Lasenby

David Bruno Achille

William Douglas Robb

Jayden Scott Neil Moody

Tijana Lee Kershaw

Jarrad John Velcich

Glen Hugh Daniells

Ryan Michael O'Connor

Lee Simon Schievink

Beau Paul Richard Cannary

Hamish Robert Nation

Craig Steven Ungerer

Alex William Heming

Benjamin Jon Farnell

Michelle Lynette Tanner

David John Kirkness Hill

Glenn Edward Jones

Adam Jayson Bird

Jessica Suzanne Bennett

William Norman Bond

Callan Steven Mervyn John Willis

Freya Rhys Brown

David Richard Bevan

Jayden Lindsey Ainslie

Taylor Lyn Cook

Kirsten Shillingsworth

Alexander Bryce Domalewski

Derek Ashley Foster

Lamara Ruth Warner

Bryce Elliott Wrightson

Rod Graylin

Richard Alistair Johnson

James Angus Kennedy-Anlezark

Gregory William Bloom

Daniel Jay Tolhurst

Jet Li Macgregor

Elizabeth Jane Mcnamee

Bradley Scott Quinell

Andre Simon Kobayaty

Sam Son Pham

Trent Murphy Kinchela

Michael Paul Emery

Chloe Ann Bradford

Loghman Sawari

Raynard Bartholomew Chookie

Luana Jassy Henny

Mario Giovanni Merlo

Natalie Louise Gillespie

Afrahim Tomas Bayen

James Dean Martin Corcraighe

Carla Anne Gleeson

Kane John Battison

Jake Jordan Olver

Andrea Henrietta Isaacs

Shaun Anthony Appleton

James William Neilson

Tiarney Leigh Johnston

Tom Mackie

Oliver James Mcdonald Smith

Brandon Bruce Silva

Jakeb Paul Mortimer

Jay Royce Luckhurst

Dylan Samuel Condrit

Paul Dale Mullins

Troy Ronald Reynolds

Andrea Giordano Geissa

Tracy Smith

Norman Wayne Hopkins

Freddy Zachariah Wesley

Jack Kingsley Warner

Gregory Daniel Keith Georgetown

David Knezevic

Ryan Conor Blackadder

Andrew Steven Morrison

Kenneth Ronald Lambert

Justin Paul Harrison

Tiffany Jane Hunting

Andrew Raymond Cook

Jason Robert Beattie

Daniel Edward Peacock

Aaron Frank John Howden

Mario Nagy

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, October 28