IN COURT: 84 people listed to appear in Gladstone today

EACH day, a number of people appear in Gladstone court on a range of different charges and matters.

Here is a list of everyone who has been listed to appear in court today, January 13.

NOTE: This list is updated every day.

Alexander, Jack Anthony

Baillie, Scott James, Mr

Batt, Thomas Michael

Bauer, Helani Angel

Bayliss, Trevor Dale, Mr

Blackman, Joshua

Blieschke, Tanikah Marie, Miss

Bligh, Jordan Benjamin

Butler, Peter James

Carbery, Logan Charles Steven

Carr, Courtney Jane

Craker, Thomas Luke

Crawford, Moriah

Crosswell, Zachary Paul Linsday, Mr

Dejong, Sandra Marley

Delaware, Michael John, Mr

Dennis, Mervyn John

Denniss, Andrew Ray

Doyle, Ivan Gerrald Steven

Edelmann, Daniel Mark, Mr

Ehrke, Alexander Alan

Farmer, Justine Elizabeth

Garritty, Jason Sean

Gould, Troy Peter, Mr

Greasley, Shayne Richard

Guivarra, Jessy Jean, Mr

Gumbleton, Jeremy Edward

Hausheer, Sheree Colleen

Hebblewhite, Steven John'

Hempel, Kalika Kharleesi

Heraclides, Jarreth Anthony

Hite, Christopher George, Mr

Hite, Nathan Robert

Hughes, David Andrew

Ingra, Cassandra Jane

Jamieson, Mitchell Ian

Jones, Clayton Robert

Kangan, Corey Troy

Lang, Tracey Ann

Leaton, Claudia Mae

Lowe, Sarah Jane

Mallyon, James Alexander, Mr

Manfred, Codie William

Marra, Christopher Gerard

Marsh, Katiya Ursula

Maycock, Skye Lee

Mcdonald, Kym Leanne

Mcglinchy, Christopher Travis

Mcgrath, Chloe Maree, Miss

Mcgrath, Jayden

Mckavanagh, Daniel James, Mr

Mclean, Sonita-Skye Christina Elizabeth

Morehu, Allan Matamua

Morris, Daniel James

Murphy, Samantha Teena Maria

Nespoli, Natasha Maree, Miss

Oakley, Samuel Noel

Passau, Cara Maureen

Paul, Daniel Malcolm Raymond, Mr

Payne, Russell Ian

Powell, Matthew Dean

Rawlinson, Graeme Kenneth

Rhodes, Cameron Robert

Riva, Tony Robert

Russell, Kelly Carol

Saylor, Gavin Christopher

Sprott, Russell Gordan

Tauwhare, Cody Russell, Mr

Thierauf, Allen Norman

Tickner, Anne Doreen, Mrs

Tickner, Shane John, Mr

Tilley, Rohan Mark

Timms, Daniel Robert

Tully, Daniel Neville, Mr

Van De Vorstenbosch, Steven, Mr

Walker, Tawnee Marie

Warburton, Nathan Daniel James, Mr

White, Jamie Roy, Mr

Woodman, Steven John

Woods, Mariah Rose

Yow Yeh, Estelle Lenore

Yow Yeh, Eziekeal Anthony Charles

Zimmerlie, Curtis Ross