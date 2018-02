113 jobs in the Gladstone region you can apply for right now

JOB OPPORTUNITIES: Cr Cindi Bush has compiled a list of more than 50 jobs taking applications right now.

JOB OPPORTUNITIES: Cr Cindi Bush has compiled a list of more than 50 jobs taking applications right now. Michaela O'Neill

With unemployment a growing issue in the Gladstone region, The Observer is teaming up with Councillor Cindi Bush to bring you a regular list of jobs you can apply for right now.

The list will also include trainees and apprenticeships when possible.

Cr Bush, who has made a habit of compiling the lists to be shared on social media, said people should tag their mates who might be looking for work.

"Businesses are welcome to message me with jobs they may have available," Cr Bush said.

"Please check the closing date of any job offers before sending your resume."

JOBS LIST | GENERAL VACANCIES

1. SCAFFOLDING SUPERVISORS - SHUTDOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35537724?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-4171875



2. COORDINATOR RESIDENTIAL PROGRAM

Anglicare Gladstone

https://www.anglicarecq.org.au/work-with-us/job-listing/



3. RESIDENTIAL SUPPORT WORKERS

Anglicare Gladstone

https://www.anglicarecq.org.au/work-with-us/job-listing/



4. BEAUTY THERAPIST / lash technician

Gladstone Lash & Brow Room Gladstone

https://au.indeed.com/job/beauty-therapist-lash-technician-9512468b8ec6a00d



5. GENERAL PEST & TERMITE TECHNICIAN

Envirofriendly Pest Plus Gladstone

http://gladstonenews.com.au/position-vacant-general-pest-termite-technician/



6. TEAM LEADER

Gladstone Community Linking Agency Gladstone

http://www.gcla.com.au/wp-content/uploads/2016/12/TeamLeader.pdf



7. RIGGING SUPERVISOR - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35537433?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-4375702



8. SENIOR ACCOUNTANT

Harbour City Accounting Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35537384?type=standout&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-5271541



9. ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SUPERVISOR

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35537084?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-6881253



10. PIPING SUPERVISOR - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35537005?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8962298



11. ROPE ACCESS TECHNICIAN

Monadelphous Gladstone

https://www.monadelphous.com.au/job?ref=200218023#/job-search-results?page=1&order=Title&selectLocations=QLD+-+Central+Coast&selectLocations=QLD+-+Regional&transform=t1&searchBy=advancedSearch



12. ROPE ACCESS TECHNICIAN IRATA LEVEL 3

Monadelphous Gladstone

https://www.monadelphous.com.au/job?ref=200218028#/job-search-results?page=1&order=Title&selectLocations=QLD+-+Central+Coast&selectLocations=QLD+-+Regional&transform=t1&searchBy=advancedSearch



13. REGISTERED NURSE

Australian Red Cross Blood Bank Gladstone

https://bloodservicecareers.nga.net.au/cp/index.cfm?event=jobs.checkJobDetailsNewApplication&returnToEvent=jobs.listJobs&jobid=B1EBB81E-ADBD-631B-DB2D-A3CEB3C81ECB&CurATC=External&CurBID=62AFB35D-9273-4A11-8DCC-9DB401354197&JobListID=E227D5FE-D40F-4582-91B6-9BC901269F43&jobsListKey=4aba65ad-59a3-45c1-8201-e157045a2416&persistVariables=CurATC%2CCurBID%2CJobListID%2CjobsListKey%2CJobID&lid=59108410032



14. MECHANICAL SUPERVISOR - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536473?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-0439906



15. QC COORDINATORS - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536379?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-0933027



16. WELDING INSPECTOR - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536326?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1022494



17. WELDING SUPERVISOR - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536279?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1103128



18. PLANNER / SCHEDULER SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536209?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1147831



19. SUPERINTENDENT - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536117?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1227395



20. ELDER ABUSE PREVENTION SUPPORT SERVICE PRACTITIONER / CASE MANAGER

Relationships Australia Gladstone

http://www.raq.org.au/careers/elder-abuse-prevention-support-service-eapss-practitioner-case-manager



21. TRAUMA COUNSELLOR (NB Closes 19/2)

Relationships Australia Gladstone

http://www.raq.org.au/careers/trauma-counsellor-2



22. PROJECT ENGINEER - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536028?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1287577



23. SAFETY ADVISORS - SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35536007?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1622891



24. WAREHOUSE OPERATOR

Winc Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35521980?utm_campaign=joraau&utm_medium=cpc&utm_source=joraau



25. WAREHOUSE / SALES ASSISTANT

Beaumont Tiles Gladstone

https://beaumont.expr3ss.com/jobDetails?selectJob=825&s=239&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



26. SERVICE DEPARTMENT BOOKING AGENT

Anderson's Auto City Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35495061?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



27. EXPERIENCED BUSINESS ADMINISTRATOR

MI Scaffold Gladstone

https://au.jora.com/job/Experienced-Business-Administrator-a76d971fb6df7ffed31e2ac83afa6148?from_url=https%3A%2F%2Fau.jora.com%2Fjobs-in-Gladstone-QLD&sl=Gladstone+QLD&sp=serp&sponsored=false&sq&sr=5&tk=e7_xTb2KWjyx2yQOVHXP-IENMmjHgN3gH8pZddji0



28. APARTMENT HOTEL MANAGEMENT COUPLE

Central Apartment Group Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35521324?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



29. WAREHOUSE OPERATOR

Toll People Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35538654?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



30. EXPERIENCED HOUSEKEEPER

Private Advertiser Gladstone

https://www.care.com/en-au/jobs/ad/experienced-housekeeper-wanted-job-in-gladstone/13936772?rx_c=au&rx_group=103598&rx_job=au_3118248&utm_campaign=joraau&utm_medium=cpc&utm_source=joraau



31. AGED CARE SUPPORT WORKER

Integrated Living Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35493258?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



32. BRANCH MANAGER

Onsite Rental Group Gladstone / Yarwun

https://www.seek.com.au/job/35512091?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



33. LOCAL DELIVERY DRIVER - MEDIUM RIGID LICENCE

Reece Group Gladstone

https://reece.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/ReeceCareers/job/QLD---Toolooa---30-Gladstone-Benaraby-Road/Local-Delivery-Driver---Medium-Rigid-License---South-Gladstone_R-00002654-2?utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



34. APPRENTICESHIP - PLUMBING

Reece Group Gladstone

https://reece.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/ReeceCareers/job/QLD---Toolooa---30-Gladstone-Benaraby-Road/ASBA---Plumbing-South-Gladstone_R-00002657?utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



35. TRUCK DRIVERS - MULTIPLE POSITIONS

B-Double Logging

Truck and Dog

Step Deck Semi

Low Loader

Tilt Tray

Plus more

Rabco Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35533701?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



36. MASTER <24m

Boobybird Charters Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35512618?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



37. CIVIL / CONSTRUCTION ESTIMATOR

DT Professional Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35451677?_ga=2.106836484.627473050.1518146721-605217149.1516159912&_gac=1.12403200.1517892153.EAIaIQobChMIkeHnsryQ2QIVzQMqCh2Q9AUXEAAYASAAEgIJJfD_BwE



38. MC LOG TRUCK DRIVER

Corbets Group Gladstone

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159940578045324&set=gm.1592894050795229&type=3&theater&ifg=1



39. SALES REPRESENTATIVE / BUSINESS DEVELOPMENT

Cutuli Electrical Gladstone

http://www.gladstonejob.com.au/job/cutuli-electrical-pty-ltd-gladstone-qld-australia-12-sales-representative-business-development/



40. ADMINISTRATION / ACCOUNTS OFFICER

Cutuli Electrical Gladstone

http://www.gladstonejob.com.au/job/cutuli-electrical-pty-ltd-gladstone-qld-australia-13-administration-accounts-officer/



41. SALES REPRESENTATIVE - BUILDING PRODUCTS

Busted Building Supplies Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35520629?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



42. EOI ELECTRICIANS, MECHANICAL FITTERS, BOILERMAKERS, RIGGERS

MIPEC Gladstone

http://mipec.com.au/expression-of-interest/



43. DRILLERS

JSW Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35527570?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



44. B-DOUBLE ROAD TRAIN OPERATOR

Origin Gladstone

https://careers.originenergy.com.au/job/Gladstone%2C-Maryborough-or-Mack-B-Double-Road-Train-Operator-QLD/458315000/



45. BUS MANAGER

Trinity College Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35483820?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



46. OPERATIONS SUPERVISOR

Followmont Transport Gladstone

http://www.followmont.com.au/positionsvacant/supervisor/



47. PROCESS ENGINEER

Rio Tinto Gladstone

https://riotinto.csod.com/ats/careersite/JobDetails.aspx?site=1&id=17035



48. HSSE MANAGER - QGC MIDSTREAM

Shell Gladstone

https://krb-sjobs.brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=30030&siteid=5798&jobid=1187524



49. LABORATORY TECHNICIAN

Workpac Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35522071?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



50. FOXTEL INSTALLATION TECHNICIAN (SUB CONTRACTOR)

BSA Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35509976?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



51. LEVEL 2 TRAFFIC CONTROLLERS

Workforce International Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35509605?utm_campaign=joraau&utm_medium=cpc&utm_source=joraau



52. SHEET METAL WORKERS & LAGGERS

Bellis Australia Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35524141?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



53. SCAFFOLDERS ADVANCED, INTERMEDIATE & BASIC

Kaefer Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35521300?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



54. TECHNICAL OFFICER - MECHANICAL

BSL Gladstone

https://pacificaluminium.applynow.net.au/jobs/PacAl169-technical-officer-mechanical-mobile-equipment-workshop



55. EOI EQUIPMENT TECHNICIAN - ELECTRICAL (METAL PRODUCTS)

BSL Gladstone

https://pacificaluminium.applynow.net.au/jobs/PacAl168-expression-of-interest-equipment-technician-electrical-metal-products



56. PERSONAL CARE ASSISTANT

CPL Gladstone

https://www.carecareers.com.au/job/aged-care-jobs/80635-1582944-personal-care-assistant-gladstone-cpl/?utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



57. HR TRUCK DRIVER

JJ Richards Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35530274?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



58. FINANCE & BUSINESS IMPROVEMENT MANAGER

Cement Australia Gladstone

https://www.workable.com/j/57C5651B32



59. MECHANICAL FITTER / HEAVY DIESEL FITTER

Cement Australia Gladstone

https://www.workable.com/j/63F465738E



60. PRODUCTION MANAGER

Cement Australia

https://www.workable.com/j/00E6A2CDEA



61. TEACHER

Carinity Education Gladstone

https://qb.bigredsky.com/page.php?pageID=160&windowUID=0&AdvertID=385602



62. TEACHER / VET TRAINER

Carinity Education Gladstone

https://qb.bigredsky.com/page.php?pageID=160&windowUID=0&AdvertID=385606



63. VET TRAINER

Carinity Education Gladstone

https://qb.bigredsky.com/page.php?pageID=160&windowUID=0&AdvertID=385611



64. AREA MANAGER

Buns Safety Gladstone

http://bunzlcareers.com.au/Vacancies/3996377/title/Area-Manager



65. DAY MAINTENANCE TECHNICIAN - ELECTRICAL

WICET Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35522972?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



66. SHUTDOWN & PROJECT MANAGERS & SCHEDULERS

JPM Global Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35497806?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



67. PERSONAL TRAINERS

Snap Fitness Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35491603?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



68. ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CONTROL TECHNICIAN

Gladstone Area Water Board

https://www.seek.com.au/job/35533265?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



69. COMMERCIAL GENERAL MANAGER

Downing Teal (GPC) Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35521802?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



70. REFRIGERATION / AIR CONDITIONING ELECTRICIAN / TECHNICIAN

Port City Air Conditioning Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35509868?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



71. FINANCIAL PLANNER

Profusion Group Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35488741?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



72. AGED CARE MANAGER (RN)

NEEDU Gladstone

http://www.needu.com/jobs/aged-care-manager-rn-qld?utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



73. DIESEL FITTERS

Engage Us Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35487032?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



74. WAREHOUSE TECHNICIAN

Orica Yarwun

http://careers.orica.com/oj/en/job/830756/warehouse-technician-gladstone



75. CRANE OPERATORS

Ale Heavylift Gladstone

https://jobsearch.ale-heavylift.com/jobs/job/Crane-Operators/4663?utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



76. THEATRE TECHNICIANS x 2 POSITIONS

GECC Gladstone Regional Council

https://recruitment.gladstone.qld.gov.au/jobs/vacancies/2915321478145199~1/edit



77. SITE FACILITATOR

Blackwoods Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35463118?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



78. OIL & GAS CONSTRUCTION SITE MANAGER

Aurecon Gladstone

https://www.flexcareers.com.au/jobs/aurecon-oil-gas-construction-site-manager?utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



79. ELECTRICAL ENGINEER POWER SYSTEMS

Aurecon Gladstone

https://www.flexcareers.com.au/jobs/aurecon-electrical-engineer-power-systems



80. OIL & GAS CONSTRUCTION SAFETY OFFICER

Aurecon Gladstone

https://www.flexcareers.com.au/jobs/aurecon-oil-gas-construction-safety-coordinator



81. OIL & GAS CONSTRUCTION SITE SUPERVISOR

Aurecon Gladstone

https://www.flexcareers.com.au/jobs/aurecon-oil-gas-construction-site-supervisor



82. CONVEYOR SYSTEM TECHNICIAN

Fenner Dunlop Gladstone

http://www.fennerdunlop.com.au/our-company/fenner-careers/view-positions?ja-job=2952683



83. ADMINISTRATION ASSISTANT

Reef City Plumbing Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35431472?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



84. ALUMINA ELECTRICAL ENGINEER

Workpac Gladstone

https://www.workpac.com/engineering-jobs/senior-project-lead/1318446



85. AUTOMOTIVE TECHNICIAN / MOTOR MECHANIC

Bill Robertson Toyota Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35468361?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



86. CIVIL LABOURERS

Workforce Solutions Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35509333?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



87. FISHERIES INTERVIEWER / BOAT RAMP SURVEYOR

Kelly Services Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35510938?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



88. EDUCATION PRACTICE ADVISER

C & K Gladstone

https://app.revelian.com/ck/ap66833?jop=ckjobs



89. CASUAL RELIEF ASSISTANTS, GROUP LEADERS &

TEACHERS

C & K Gladstone

https://app.revelian.com/ck/ap54741?jop=ckrelief



90. LEVEL 1, 2, 3 BELT SPLICERS

Rena Tip Top Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35490646?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



91. REGIONAL MANAGER

Programmed Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35509230?tracking=ILC-S%2AAU%2A-JOR-Referrer-4324&utm_campaign=joraau&utm_medium=organic&utm_source=joraau



92. CUSTOMER SALES & SERVICE REPRESENTATIVE

Repco Gladstone

http://repco.com.au/CA2571B70016E7AE/OrigDoc/~C0FF0F4092EEF8FFCA2576BE0081B37A?OpenDocument



93. SITE ADMINISTRATORS SHUT DOWNS

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35535823?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-1675967



94. SITE MANAGER

Lend Lease Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35535740?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8230938



95. SENIOR TECHNICIAN / TECNICHAL LEAD

Powertech Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35437043?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8349290



96. ADVISER - OCCUPATIONAL HEALTH

Rio Tinto Yarwun

https://www.seek.com.au/job/35473979?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8469027



97. FUNCTIONAL SAFETY SPECIALIST / ENGINEER

QAL Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35468312?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8595248



98. SENIOR CIVIL / STRUCTURAL ENGINEER

Frost Engineers Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35465200?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8671782



99. SITE MANAGER - OPERATIONS

Geovert Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35460771?type=standout&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8738141



100. INSURANCE BUILDING SUPERVISOR / ESTIMATOR

Ambrose Building Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35458200?type=standout&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8815504



101. HUMAN RESOURCES ADVISOR (Parental Leave Cover)

QAL Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35445436?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-8938095



102. PROJECT MANAGER / BRANCH MANAGER (pipe laying)

Recruit Shop Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35440890?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-9010081



103. CENTRAL WORKSHOP SUPERVISOR

QAL Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35438532?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-9162073



104. DOMESTIC ASSISTANT / CLEANER (AT HOME SUPPORT)

Bolton Clarke Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35435766?type=standout&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-9218841



105. U/G ELECTRICIAN

Premron Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35428181?type=standard&userqueryid=1e24d5269276a68b3cad8b56de20d1b2-9348757



106. HOLDEN VEHICLES SALES CONSULTANT

Andersons Auto City Gladstone

https://www.seek.com.au/job/35244658?type=standout&userqueryid=e78e7897681be333b6f06e3ee9d11056-9447496



107. PART TIME TEAM MEMBER

Bras N Things Gladstone

https://bnt.worldmanager.com/careers/position.php?id=5967&source=Indeed&back=index



108. PART TIME ADMINISTRATOR

Programmed Gladstone

https://www.jobs.programmed.com.au/administration-jobs/part-time-administrator/1586465?source=ind



109. CIVIL SUPERVISOR

Exact Projects Gladstone

https://au.indeed.com/cmp/Exacto-Projects/jobs/Civil-Supervisor-2982397ef881ddb2



110. COAL TECHNICIAN

SGS Gladstone

https://jobs.sgs.com/jobs/coal-technician-26884?src=JB-10260



111. IT HELP DESK SUPPORT

Axiom Technologies Gladstone

https://www.axiomtechnologies.com.au/jobs/it-help-desk-support-job-code-ax_157_jp-2/



112. PROPERTY MANAGER

LJ Hooker Boyne Island

https://au.indeed.com/cmp/LJ-Hooker-Boyne-Island/jobs/Property-Manager-e79fde4450678f34



113. SITE FACILITATOR - ABORIGINAL IDENTIFIED

Newstart Gladstone

